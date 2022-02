Conmoción en el fútbol por la muerte del Turco Gustavo Mhamed a los 44 años

El triste adiós al Turco Gustavo Mhamed

A través de las redes sociales, los clubes en los que trabajó dieron la triste noticia: murió Gustavo Mhamed, ex futbolista y entrenador, a los 44 años. El ayudante de campo de Facundo Sava en Quilmes peleaba contra un cáncer de colon desde el año 2020.

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Gustavo Turco Mhamed, Ayudante de Campo de Facundo Sava en la última etapa. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a familiares y amigos”, fue el mensaje de la entidad cervecera, uno de los tantos que se dedicaron en su memoria en las últimas horas.

En la misma sintonía, Colón de Santa Fe también comunicó la triste noticia en su cuenta oficial. Mhamed había sido auxiliar de Eduardo Domínguez en su primera etapa como técnico del Sabalero y dejó un grato recuerdo. “El Club Atlético Colón acompaña en este difícil momento a la familia y amigos de Gustavo Mhamed por la pérdida irreparable de quien fuera técnico de nuestra institución”.

El mensaje de Colón por la pérdida del Turco Mhamed

Incluso la Liga Profesional de Fútbol se refirió a su pérdida: “La LPF lamenta profundamente el fallecimiento de Gustavo Mhamed y acompaña a su familia y amigos en este difícil momento”.

De inferiores en Vélez Sársfield, Mhamed debutó con la camiseta de Huracán en la década del 90. Pasó por Defensa y Justicia, Sportivo Italiano e Italchacao de Venezuela, entre otros. Cuando colgó los botines, continuó por la senda del fútbol en las veces de entrenador.

En diálogo con el programa Toco y me voy de FMQ, había revelado en 2020 que decidió hacerse estudios cuando notó que hacía materia fecal con sangre: “Los médicos me dijeron que tenía un tumor en el intestino y cuando me hacen una tomografía me encuentran metástasis en el hígado”.

El Turco se había conmovido por el apoyo recibido: “El cuerpo técnico de Quilmes, así como también la parte dirigencial, me dio todo su apoyo. Los 29 jugadores del club me mandaron mensajes, ahí me di cuenta del enorme grupo humano que es el club. Chicos jovenes de 17 años llamándome emocionados, fue lindo”. Y hasta había recibido el llamado de Marcelo Bielsa: “El número uno. Había hablado dos veces en Inglaterra y la semana pasada me llamó al enterarse que tenía cáncer. Estuve hablando casi media hora, no lo podía creer”.

Lucas Mhamed, hijo del Turco, es jugador de San Telmo

Su hijo Lucas, quien acaba de firmar su primer contrato profesional en San Telmo, le había dedicado un gol el año pasado cuando transcurría su etapa como futbolista de la Cuarta División: “Te amo con el alma pa!! Siempre positivo, siempre...”.

Defensa y Justicia también le dedicó palabras: “Lamenta el fallecimiento de Gustavo Mhamed, quien defendiera nuestros colores en la temporada 1999-2000. Les enviamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y amigos. QEPD, Turquito”. Y también Técnicos Unidos Argentinos: “TUA lamenta el fallecimiento del Turquito Mhamed, nuestras condolencias para su familia y amigos. Q.E.P.D.”.

“De esto tengo que salir mejor persona en todos los aspectos posibles. Uno relaciona el cáncer con la muerte, pero yo le voy a dar pelea. Estoy muy metido con el laburo, trato de no pensar”, había sido otra de sus reflexiones en la entrevista antes mencionada. El fútbol argentino se movilizó en la jornada de hoy para honrar su memoria.

