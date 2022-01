River Plate presentó a Amazon Prime Video como nuevo sponsor en su camiseta: la ubicación que tendrá y cuánto dinero percibirá el club

El presidente Jorge Brito junto a Pablo Iacoviello, director de Amazon Prime Video en Latinoamérica (Foto: River Plate)

La gestión de Jorge Brito en River Plate comenzó a todo vapor desde que ganó las elecciones y asumió las riendas del club en lugar de Rodolfo D’Onofrio, quien comandó a la institución durante ocho años. En busca de seguir elevando al Millonario como marca, oficializó el acuerdo con Amazon Prime Video como nuevo sponsor hasta el 31 de diciembre de 2022. La plataforma de streaming estadounidense aparecerá debajo de los números en el dorsal de los futbolistas y el evento tuvo como protagonistas al presidente del club, a Pablo Iacoviello, director de Amazon Prime Video en Latinoamérica y Stefano Di Carlo, Secretario del cuadro de Núñez.

El vínculo, que dejará en la tesorería dos millones y medio de dólares a cambio de aparecer en el revés de la camiseta y en la indumentaria de entrenamiento, se comenzó a negociar hace tan sólo tres meses. River se convierte en el primer club de Sudamérica en portar al emprendimiento que tiene al multimillonario Jeff Bezos como creador en su casaca, y se empareja con la Juventus como los únicos en llegar a buen puerto en las negociaciones.

Además, la alianza con una de las plataformas de contenido audiovisuales más fuertes en el presente significa que se abre la oportunidad de crear una película, serie o documental relacionado al club. “Definitivamente queremos explorar todas las avenidas posibles. La intención es explorar tanto oportunidades de contenido como otro tipo de activaciones en campañas o de presencias. El objetivo es ir extendiendo esta relación en busca de la mayor cantidad de beneficios”, reveló Pablo Iacoviello. Vale recordar que el último 29 de octubre la empresa estrenó la serie Maradona, Sueño Bendito.

Así lucirá la 10 que heredará Juan Fernando Quintero una vez que Amazon aparezca en la camiseta

Desde el punto de vista del Millonario, Jorge Brito aprovechó para hacer un balance del presente de las arcas de la institución: “Afortunadamente estamos viviendo buenos momentos en términos de marketing después de la pandemia, que fueron tiempos difíciles. Hoy a la marca River hay que darle valor y ponerla a la altura del desarrollo futbolístico de los últimos años, cosa que hemos logrado. Hoy no tenemos ningún espacio disponible para poder vender en la camiseta y eso habla de lo bien que se ha manejado el área de marketing. Los valores que manejamos en dólares no tienen nada que ver con los que se manejaba antes y gracias a la matriz que tiene River ya armada, se saca un peso más importante y hace que el operativo del club esté más equilibrado y no haya que depender de la venta de futbolistas”.

El acuerdo con River Plate se suma a la que la institución porteña había cerrado con Adidas en noviembre del año pasado, cuando la Comisión Directiva del club consiguió fuertes mejoras en el contrato y un aumento en las regalías por la venta de camisetas. El nuevo lazo con la marca deportiva ofrece una regalía del 30% sobre el excedente de RMG, con diferencia al vínculo anterior que ofrecía una regalía del 12% sobre el excedente de regalías mínimas garantizadas. Además, obtuvo un pago de llave de USD 3 millones que se cancelarán a la firma del contrato, es decir: un mejor escenario financiero de cobranza para la institución.

Con la llegada de Amazon Prime Video y el nuevo acuerdo con Adidas, la camiseta de La Banda continuará además con Turkish Airlines en el pecho hasta agosto, cuando Codere ocupe ese sector, mientras que en los shorts contarán con las firmas Socios.com y Konami.

El Millonario se vistió de gala para presentar al nuevo sponsor de la institución

