Boca se despide ante Central Córdoba y celebrará su título en el Día del Hincha: hora, TV y formaciones

Boca llega dulce después de ganar la Copa Argentina (Foto Hernan Cortez/Getty Images)

Boca buscará eliminar la resaca tras su consagración en la Copa Argentina el miércoles pasado. Para despedirse de la Liga Profesional y cumplir con la agenda antes de volar a Arabia Saudita para medirse con el Barcelona en la Maradona Cup, se medirá ante Central Córdoba de Santiago del Estero, que necesita los puntos con urgencia pensando en que el año próximo habrá descensos. A partir de las 22, en la Bombonera, dirigirá Mauro Vigliano (televisará TNT Sports).

El Xeneize se sacó un gran peso de encima con la victoria ante Talleres de Córdoba el miércoles pasado por varios motivos. Por empezar, consiguió el boleto directo a la fase de grupos de la Libertadores 2022, uno de los objetivos planteados para este semestre. Pero además pudo tapar algunos problemas internos que habían generado mal clima en el vestuario. Y como si fuera poco, los hinchas pudieron festejar justo después de que lo hiciera el rival de toda la vida en la Liga Profesional.

Sebastián Battaglia, que todavía no definió su continuidad en la institución, planteará un equipo con algunos cambios teniendo en cuenta el extenso viaje a territorio saudí para enfrentar al Barça en el amistoso en memoria de Diego Armando Maradona el próximo martes (el contingente azul y oro partirá mañana mismo). Aunque no hubo confirmaciones, el DT variará respecto al once que alineó frente a la T en Santiago del Estero. Según pudo averiguar Infobae, la idea del Consejo de Fútbol xeneize es culminar estos compromisos antes de sentarse a dialogar con el entrenador y ofrecerle la renovación por un año.

Seba Battaglia debate su continuidad en Boca de cara al 2022 (@fotobairesarg)

Así como el estratega santafesino define su futuro, otros futbolistas también buscarán dejar una buena imagen en el tramo final por más que los puntos en juego sirvan para poco. Los apuntados para salir son Carlos Zambrano, Edwin Cardona, Cristian Pavón y Sebastián Villa, aunque todavía no existen ofertas formales (salvo por Villa del fútbol ruso) ni los directivos decidieron si negociarán con Xolos de Tijuana por la compra de Cardona.

En la vereda de enfrente, el Ferroviario llega confiado luego de la goleada ante Arsenal de Sarandí y el triunfo contra Unión de Santa Fe. La premisa de Sergio Rondina será tocar poco y nada para esta cita. Los santiagueños, que comenzaron la fecha en la vigésima posición del torneo, tienen claro que deberán engrosar su promedio cuanto antes para no lidiar con la permanencia el año próximo, teniendo en cuenta que volverá a haber dos descensos.

DÍA DEL HINCHA

El encuentro en la Bombonera será en la víspera de la medianoche (se hizo un pedido especial para su programación a la Liga Profesional), justo antes de que se cumpla otro aniversario del Día del Hincha de Boca (12/12). Desde Brandsen 805 no quisieron adelantar las sorpresas que disfrutarán los fanáticos que concurran al estadio, pero se espera que sea un agasajo importante con la flamante Copa Argentina como atracción principal.

Probables formaciones:

Boca: Agustín Rossi; Eros Mancuso, Lisandro López, Carlos Zambrano, Agustín Sandez; Aaron Molinas, Alan Varela, Diego González; Eduardo Salvio, Exequiel Zeballos y Cristian Pavón. DT: Sebastián Battaglia.

Central Córdoba: César Taborda; Gonzalo Bettini, Alejandro Maciel, Franco Sbuttoni, Nahuel Banegas; Lucas Melano, Cristian Vega, Jesús Soraire, Alejandro Martínez; Milton Giménez y Sebastián Ribas. DT: Sergio Rondina.

Árbitro: Mauro Vigliano

Hora: 22

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

TV: TNT Sports

