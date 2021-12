Vélez anunció la venta de Thiago Almada a Estados Unidos y confirmó la impactante cifra que recibirá

Thiago Almada jugará en el Atlanta United de la MLS (Fotobaires)

La información ya circulaba desde hacía varios meses, pero el toque final sucedió durante las últimas horas: Thiago Almada dejará Vélez Sarsfield y será jugador del Atlanta United de la MLS de Estados Unidos a partir del próximo año. El club de Liniers confirmó la transferencia durante las últimas horas y también dio a conocer la imponente cifra que percibirán por el pase del jugador.

“Se arribó a un entendimiento con la Mayor League Soccer (MLS) por la cesión definitiva de los derechos federativos de Thiago Almada a favor del Atlanta United FC. El monto de la operación es de U$S16.000.000. El convenio entraría en vigencia a principios de febrero de 2022″, destacó el Fortín en sus redes sociales.

Thiago, de 20 años, desembarcará en tierras norteamericanas dentro de dos meses y le dejará al club 16 millones de dólares para convertirse en una de las ventas más resonantes del fútbol argentino aunque está lejos de los 28 millones de dólares que costó la ficha de Sergio Agüero en el 2006 (pasó de Independiente de Avellaneda al Atlético de Madrid).

El atacante nacido en la cantera de la entidad de Liniers apareció en primera en agosto del 2018 y acumula 99 partidos como profesional entre la Liga Profesional, la Copa Argentina, además de sus apariciones en la Copa Libertadores y Sudamericana. En total, suma 24 goles con la casaca del Fortín.

Almada debutó como profesional en el 2018 (Foto: Reuters)

Thiago jugó el Sudamericano Sub 20 del 2019 y también participó con pocos minutos de la selección argentina Sub 23 que representó al país en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio. Además, fue una de las sorpresas en la última lista de Lionel Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias ante Uruguay y Brasil aunque no formó parte de los convocados para los partidos.

En el plantel de su nuevo equipo se encontrará con sus compatriotas Alan Franco (ex defensor de Independiente), Santiago Sosa (ex mediocampista de River Plate), Ezequiel Barco (ex atacante de Independiente), Marcelino Moreno (ex futbolista de Lanús) y Franco Ibarra (ex Argentinos Juniors). El entrenador, actualmente, es el mexicano Gonzalo Pineda y hay figuras de la talla del venezolano Josef Martínez y el mexicano Jürgen Damm.

Vélez confirmó la transferencia de Almada

SEGUIR LEYENDO: