El irónico mensaje de Barijho contra Milito sobre el “Imperio Boca” que luego borró de sus redes

Antonio Barijho, Martín Andrizzi y Matías Arce esta mañana en el Centro de Entrenamiento de Boca en Ezeiza

La polémica se instaló del lado de Argentinos Juniors por una jugada que pudo haber torcido el resultado en el partido contra Boca por las semifinales de la Copa Argentina de anoche. Mientras todo el banco del Bicho protestó -en primera instancia- que no había offside de Nicolás Reniero en el que hubiera sido el empate 1-1 parcial en Mendoza, las repeticiones mostraron que la posición ilícita que se cobró fue la de Gabriel Ávalos. Gabriel Milito replicó el reclamo tras la acción y fue cruzado en las redes por Antonio Barijho, quien hoy dirige en las inferiores xeneizes.

“Me molesta cuando los equipos poderosos salen a quejarse. Boca es un imperio y hoy teníamos que jugar contra ese imperio porque todo el mundo quería a Boca en la final, ustedes (el periodismo), la gente, pero la intención de pasar la tuvimos”, fueron algunas de las declaraciones del entrenador del Bicho de La Paternal, que fue expulsado tras su exagerada protesta contra Fernando Echenique.

Eso no fue todo, porque Gaby (ex compañero de Juan Román Riquelme en la Selección) también criticó al vicepresidente boquense por una declaración previa al match: “Lo conozco a Román desde hace muchos años y tuve la chance de jugar con él. Me molestó lo que dijo, cuando hablo de los reclamos de los equipos poderosos me refiero a eso. Un club tan grande como Boca no es necesario que salga a hablar. Román dijo que el presidente de Argentinos Juniors se mueve muy bien en AFA”.

La publicación de Barijho que borró a las pocas horas de sus redes

Como no podía ser de otra forma, quien recogió el guante desde el búnker azul y oro en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza fue Antonio Barijho, quien reposteó una imagen publicada por Matías Arce (ex jugador y hoy scouting en las inferiores) de esta mañana en el predio. El tercero que apareció fue Martín Andrizzi, ayudante de campo del Chipi en la Séptima División que este sábado disputará la final del campeonato juvenil ante San Lorenzo.

“Jueves entrenamiento en el imperio de Boca” , fue la frase que empleó Barijho junto a corazones con los colores xeneizes. Picante como de costumbre, Tony hizo evidente referencia a los dichos de Milito anoche. Evidentemente alguien le bajó línea unas horas después y le pidió que borrara la publicación para no echar más leña al fuego entre las partes.

En la Ribera no quieren desviar la atención en esta recta final de temporada en la que el equipo dirigido por Sebastián Battaglia peleará por clasificarse a la Copa Libertadores 2022. Tiene dos vías: ganando la Copa Argentina (en la otra semi definirán Talleres de Córdoba y Godoy Cruz de Mendoza) o a través de la Tabla Anual de puntos.

SEGUIR LEYENDO: