El guiño de Juanfer Quintero que despertó la ilusión de los hinchas de River Plate

Juanfer Quintero festeja su gol ante Boca en Madrid con la mirada de un joven Julián Álvarez de fondo (Foto: AFP)

El nombre de Juan Fernando Quintero está bordado a fuego en la historia dorada de River Plate. El colombiano se ganó el cariño de los hinchas gracias a su exquisita pegada y agrandó aún más su figura al anotar el 2-1 parcial del Millonario sobre Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores 2018 que se disputó en el Santiago Bernabéu. Su salida de Núñez hacia la liga china a inicios de 2021 a cambio de USD 13 millones generó que los fanáticos lo extrañen desde el primer día que armó las valijas.

Ahora, una inesperada aparición del colombiano en las redes sociales despertó la ilusión de cualquier los fanáticos. La cuenta partidaria ‘Riveresfamilia’ publicó una foto suya en el estadio del Real Madrid de casi tres años de antigüedad con un epígrafe pidiendo su regreso: “#VolvéJuanfer y damos la vuelta otra vez”, redactó el perfil. El futbolista del Shenzhen FC vio el posteo y con una palabra revolucionó a todo el mundo River: “Pronto”, junto al emoji de un corazón.

"Pronto": el comentario de Juan Fernando Quintero que ilusionó a todos los hinchas de River

La realidad es que Juanfer tiene contrato vigente con el cuadro chino hasta fines de 2023 con un sueldo superior a cualquiera del fútbol argentino. Considerado por Reinaldo Rueda en las últimas convocatorias de la selección de Colombia en las fechas de Eliminatorias Sudamericanas, el talentoso volante tuvo un cambio físico y de imagen desde su partido al otro lado del planeta.

Con el pelo más largo, más tatuajes y un cuerpo tonificado, el mediocampista se mantiene activo en su cuenta personal de Instagram en la que se lo observa con una apariencia distinta a la de sus días en el Millonario. “No me arrepiento de la decisión de irme de River, porque creo que al final no quedé en deuda con nadie y lo hablé con quien tenía que hablarlo”, había dicho en una entrevista brindada a Radio Colonia.

El surgido de Envigado, en su país, tuvo pasos por Atlético Nacional, Pescara de Italia, Porto, Stade Rennes e Independiente Medellín antes de recalar en condición de cedido en River Plate, en enero de 2018. Su gran nivel llevó al conjunto de la Banda a adquirirle su ficha al club portugués a cambio de 3.500.000 euros. Con una producción de 12 goles y 8 asistencias en 61 partidos oficiales, logró tocar el cielo con las manos en la Copa Libertadores 2018 además de levantar la Supercopa Argentina de ese mismo año.

Juanfer puso primera en su perfil una historia destacada con la leyenda "Vuelta a casa!" y un video de River

