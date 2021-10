Pierre Gasly aseguró que merece el lugar de Checo Pérez en el asiento de Red Bull

Pierre Gasly y Checo Pérez (Foto: Instagram/redbullracing/Reuters)

El piloto Pierre Gasly, de la escudería Alpha Tauri, aseguró en declaraciones para el sitio oficial de la Fórmula 1 que el rendimiento hasta ahora mostrado en el equipo hermano de Red Bull Racing le merece una nueva oportunidad en el asiento que ocupa el mexicano Sergio Checo Pérez.

En varias ocasiones el piloto francés ha mostrado su desacuerdo por las decisiones que Red Bull ha tomado respecto a quién debe ser el coequipero de Max Verstappen, específicamente sobre Checo. Gasly ha cuestionado que la escudería austríaca haya contratado al mexicano en lugar de Alex Albon y de forma más reciente, la renovación del vínculo contractual para la temporada de 2022.

Con 25 años de edad, Pierre Gasly se desarrolló dentro del programa de Red Bull para pilotos jóvenes de donde han salido otros personajes como Carlos Sainz Jr o el mismo Verstappen. En 2018 debutó con Toro Rosso, filia de Red Bull, y para 2019 recibió la oportunidad de sustituir a Daniel Ricciardo en la escudería principal. A lado de Verstappen, Gasly sólo corrió la mitad de la temporada antes de ser relevado por Albon ante los malos resultados.

“Creo que he mostrado un gran nivel esta temporada, mejor que en 2018 cuando recibí la oportunidad. Con mejor nivel y más experiencia este año, podría haber merecido una mejor oportunidad. Pero esa es la decisión y no detiene mi motivación. He estado en el lugar de Sergio y es cuestión de perspectivas”, aseguró el francés.

Sergio Checo Pérez Foto: Twitter @SChecoPerez

Desde 2020, Gasly ocupa uno de los dos asientos de Alpha Tauri. En aquella temporada, el piloto terminó en la décima posición de la clasificación individual del Mundial con 75 puntos obtenidos y un sólo podio (primer ligar en Italia). Para el presente campeonato, el francés marcha en el noveno puesto con 74 unidades a falta de seis Grandes Premios por correr y también ha logrado un podio (tercer lugar en Azerbaiyán).

“Mi objetivo es estar en Red Bull, y no es un secreto, quiero estar en un auto que me permita luchar por victorias y podios. Ese será siempre el objetivo, para eso trabajo cada mañana, trabajando en mí mismo, tratando de ser un mejor piloto para ganar carreras y ese es el objetivo. Tomaron su decisión, estoy feliz por ellos porque están teniendo una temporada muy exitosa. [Seguiré] presionando y trataré de arriesgarme en el futuro porque eso es lo que quiero, luchar por un Campeonato”, advirtió el conductor de Alpha Tauri.

Actualmente, Sergio Checo Pérez se ubica en la quinta posición del Mundial de Pilotos con 135 puntos y ayuda a Red Bull a pelear por el de Constructores, junto a Max, suman 297.5 unidades, 36 menos que su competidor Mercedes. El siguiente Gran Premio a llevarse a cabo es el de los Estados Unidos el próximo fin de semana en el Circuito de Austin.

