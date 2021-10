Checo Pérez contó por qué es difícil trabajar con Max Verstappen

Los dos pilotos de Red Bull Racing, Max Verstappen y Sergio Pérez, han conformado una mancuerna que avecina éxitos (Foto: Twitter @redbullracing)

A pesar que la dupla conformada por Sergio Checo Pérez y Max Verstappen es una de las más poderosas en la Fórmula 1, no quiere decir que no existan dificultades. El piloto mexicano recientemente ha mencionado por qué puede llegar a ser complicado ser coequipero del neerlandés.

La principal dificultad de trabajar con Max radica en el monoplaza. Checo Pérez considera que el RB16B de Red Bull no es un auto sencillo, especialmente porque es algo nuevo para él, a diferencia de Verstappen, quien se “vuelve uno con el auto”; y esa unión es lo que generaría una especie de desventaja entre uno y otro. Para el medio RacingNews365 Checo afirmó lo siguiente:

“Por supuesto que no es fácil ser compañero de Max. Él es completamente uno con el auto y se desempeña a un nivel muy alto. Tenemos un auto único, así que no es ningún secreto que no es tan fácil para mí”

Sergio Pérez corre con uno de los autos más competitivos de la F1 (Foto: STEPHANIE LECOCQ/EFE)

Pérez también reconoció que su adaptación no fue sencilla, y que el monoplaza que tienen es uno de los mejores de toda la competencia: “Tuve un momento difícil en esto, si no demasiado dramático. Tenemos un muy buen auto y podemos ser positivos. Max lo demuestra. Este auto, si no es el mejor auto de la parrilla, está en al menos uno de los mejores autos”, dijo el jalisciense.

No obstante, la “desventaja” por adaptación no es motivo para que la pareja sea una de las “débiles” de la competencia, incluso hay quienes afirman que es una de las mejores que ha tenido en toda la historia la franquicia austríaca, como lo es Christian Horner, quien comparó la dupla actual con la pasada, conformada por Daniel Rcciardo y Alex Albon.

“Siempre hubo una buena dinámica con Daniel (Ricciardo) y Alex (Albon) el año pasado nunca hubo problemas, pero Sergio sabe cuáles son los objetivos para estas carreras restantes, y uno de esos objetivos clave es tenerlo lo más cerca posible al frente”, explicó Horner para Sky sports.

Max Verstappen mantiene una férrea competencia con Hamilton y Pérez será clave en ella (Foto: Umit Bektas/Reuters)

Sin importar la ventaja que Checo cree que Max tiene sobre él, el compañerismo no es intervenido y considera que el neerlandés está siendo el piloto del año. “Está siendo el piloto del año, y para ser sinceros, de largo. Ha cometido menos errores que nadie. Me sorprende que rinda a tan alto nivel sin errores” afirmó Pérez.

En Red Bull la presión es algo que no se ausenta, aunque para Checo Pérez, el manejo de ella, además de la fortaleza mental son algunos de los puntos fuertes que considera tener.

Actualmente, el líder de la clasificación es Max Verstappen (262.5 puntos), mientras que Sergio se ubica en la quinta posición (135). Por otro lado, Lewis Hamilton de Mercedes está ligeramente abajo de la cima (256.5). Y en los siguientes circuitos dichas posiciones podrían modificarse.

El próximo Gran Premio es el de Estados Unidos y el mexicano no dudo en recordar a sus seguidores. Checo mandó un mensaje recordando que este GP implicaría menos esfuerzo para los fanáticos nacionales gracias que “¡ya no tendrán que madrugar tanto!”; hay que señalar que para ver las carreras en todas las partes del mundo, los seguidores deben adecuarse a los horarios mundiales.

El GP de México se aproxima y la fiebre por ver al mexicano en territorio nacional está comenzando; incluso, su monoplaza fue exhibido en la Central de Abastos, además de que realizará una exhibición en Paseo de la Reforma el siguiente 3 de noviembre.

