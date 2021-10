Una futbolista de Boca habló sobre la depresión que sufre: “Hay días que no puedo levantarme”

El relato de Micaela Cabrera sobre su depresión

La depresión es un trastorno mental que trasciende a cualquier tipo de disciplina o círculo de la vida. Existen personas de todo tipo de ámbito que tienen que sobrellevar una afección que, en muchos casos, parece invisible a la vista de todos. El reclamo en las redes sociales de Micaela Cabrera, futbolista del equipo de Boca Juniors, fue realmente conmovedor y llevó a la reflexión.

“Qué difícil es hablar a veces o expresar lo uno siente. Hoy vengo a contarles que estoy pasando la peor depresión de mi vida”, inició su mensaje Micka, número 10 de las Gladiadoras y también con paso por el seleccionado nacional. Hasta las últimas horas solamente su pareja sabía del trauma por el que estaba pasando, pero ahora decidió hacerlo público por dos razones: empezar a resolverlo y concientizar sobre este problema.

Otra de las frases estremecedoras fue: “No saben lo difícil que es no poder levantarse todos los días y que la cabeza te juegue una mala pasada, que no sepas qué hacer ni cómo seguir. Hay días que no puedo levantarme”. Cabrera (24 años), que tiene como referentes futbolísticos a Lionel Messi, Juan Román Riquelme y Carlos Tevez, también lució las camisetas de Independiente, UAI Urquiza, San Lorenzo de Almagro y Santiago Morning de Chile.

Mica Cabrera, junto a sus ídolos

En un intento de visibilizar su inconveniente personal que puede reflejarse en otras personas, concluyó: “Si ven a un amigo que no está bien, que sienten que está triste, no lo dejen solo porque no saben qué feo se siente... la depresión es real”.

Esta no es la primera vez que un caso así se escucha por la Ribera en el último tiempo, ya que Ramón Ábila también quiso concientizar a todos sobre un padecimiento que llevó a su hermano al suicidio. A un año del triste episodio familiar, Wanchope compartió algunas palabras la semana pasada: “Cuiden a esas personas que no la están pasando bien por cualquier motivo, todos en algún momento necesitamos esa atención, esas palabras que nos hagan creer que sí hay un porqué seguir luchándola”.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión es un trastorno mental común que padece alrededor de un 5% de la población del mundo. El organismo advierte que la depresión “afecta más a la mujer que al hombre” y aclara: “Hay tratamientos eficaces para la depresión, ya sea leve, moderada o grave”.

EL MENSAJE COMPLETO:

El mensaje en instagram de Micaela Cabrera tuvo cientos de mensajes de apoyo

“Qué difícil es hablar a veces o expresar lo uno siente. Hoy vengo a contarles que estoy pasando la peor depresión de mi vida que hasta el momento nadie lo sabía sólo mi pareja. No saben lo difícil que es esta situación, no saben lo difícil que es no poder levantarse todos los días y que la cabeza te juegue una mala pasada, que no sepas qué hacer ni cómo seguir. Todo el mundo que me ve sonriendo piensa que estoy bien pero no saben la tristeza que llevo adentro, que hay días que no puedo levantarme. Hoy decido hablar porque es la única forma en la que voy a poder salir... Si ven a un amigo que no está bien, que sienten que está triste, no lo dejen solo porque no saben qué feo se siente... la depresión es real”.

