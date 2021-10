Futbolistas mexicanos en riesgo de no estar ante EEUU por ser vacunados con Sputnik V

Selección Mexicana Foto: Twitter @miseleccionmx

En las últimas convocatorias que el estratega Gerardo Tata Martino ha presentado para jugar las eliminatorias de la Octagonal Final de la Concacaf, por lo menos cuatro futbolistas mexicanos se han vacunado con el biológico de origen ruso, Sputnik V. Por motivos de tratamiento y respeto a los datos personales, los nombres no son mencionados.

Ello ha ocasionado una preocupación dentro de los dirigentes del combinado nacional pues para la próxima jornada, en noviembre, México visitará a los Estados Unidos, país que sólo permite el acceso a quienes presenten una prueba negativa de Covid-19 más el certificado de vacunación de alguna de los fármacos aprobados por la Organización Mundial de la Salud. La Sputnik V no está dentro de ese grupo.

Hasta el momento, las vacunas aprobadas por la OMS son las de Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac y Sinopharm. Es decir, los futbolistas que cuenten con alguna de estas, no tendrán problema para cumplir el requisito de entrada.

Será el próximo doce de noviembre cuando la Selección Mexicana se enfrente en la cancha del TQL Stadium, en Ohio, ante el conjunto de las barras y las estrellas por la fecha siete de la Octagonal Final rumbo a la Copa del Mundo de Catar 2022. Con seis partidos jugados, México y Estados Unidos son líder y sublíder con catorce y once puntos, respectivamente.

Desidia de la OMS

FILE PHOTO: Mexico's President Andres Manuel Lopez Obrador speaks before the traditional military parade to mark the bicentennial of Mexico's Independence from Spain, and ahead of the summit of the Community of Latin American and Caribbean States (CELAC), at the Zocalo square in Mexico City, Mexico September 16, 2021. REUTERS/Gustavo Graf/File Photo

En referencia, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador acusó a la OMS de ser ineficiente y no tener interés por su tarea de certificar a más vacunas que ya circulan y están disponibles (Sputnik V y Cansino, por ejemplo) e informó que su gobierno enviará una carta al organismo rector para instarlos a tomar acción y apresurar el proceso.

“El cuello de botella está en la OMS, esperamos que pronto resuelvan, lo pueden hacer en 72 horas, llevan ya muchísimo tiempo en esto y no puede haber de por medio ninguna justificación de carácter político o ideológico, sería un absurdo que la OMS actúe a partir de criterios políticos. Yo creo que es más por desidia”, declaró el mandatario.

Además, López Obrador consideró improbable que los biológicos Sputnik V y Cansino no sean aprobados, pues lo considera como un tema prioritario de salud: “Entiendo que en Palacio las cosas caminen despacio, pero no lo acepto en otra parte, además aquí ya no se está caminando tan despacio, ya se está empujando al elefante, pero la OMS, además tratándose de la salud, con todo respeto es una ineficiencia. Estados Unidos decidió que sólo entren los que están vacunados con las fármacos que ellos autorizan”.

