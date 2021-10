Lapidaria crítica de Cristian Traverso a Marcos Rojo por su expulsión en el Superclásico: “Tiene responsabilidad, no se la quitemos”

Cristian Traverso fue muy duro con Marcos Rojo por su expulsión en el Superclásico

La derrota en el Superclásico caló hondo en el mundo Boca Juniors. El último domingo el conjunto dirigido por Sebastián Battaglia fue superado por River Plate, que podría haber terminado por diferencia superior al 2-1 con el que finalizó el encuentro disputado en el Estadio Monumental. Un hecho clave del juego fue la expulsión del defensor, Marcos Rojo, que dejó al Xeneize con uno menos a los 14 minutos, algo que fue criticado por un referente histórico del club, Cristian Traverso.

El ex mediocampista de contención que ganó todo en la primera época de Carlos Bianchi, analizó la roja que recibió el ex jugador de Estudiantes de La Plata y de la selección argentina. La expulsión de Rojo cambió la historia del partido y luego los dirigidos por Battaglia nunca le encontraron la vuelta.

“Si Rojo sabe que en la primera patada que va a pegar del lado de Boca te van a amonestar, que no sea él. Braian Romero simula muy bien y el árbitro compró la primera amarilla”, dijo en diálogo con el programa Boca de Selección, por Radio Colonia.

Marcos Rojo recibe la roja de Fernando Rapallini (REUTERS/Agustín Marcarian)

Traverso, en ese sentido, también fue más allá en su crítica contra Rojo: dejó en claro que ahora está en deuda con los hinchas por su accionar. “Si Rojo sabe que lo van a buscar, no vayas a chocar, cuidate. Yo no quiero a este Rojo, te deja con diez a los diez minutos”, manifestó. Y agregó a modo de sentencia: “Si tenemos que jugar contra los árbitros, tenemos que ser más inteligentes. Estuvo verde. Rojo tiene una responsabilidad, no se la quitemos. Si sabés que te pueden expulsar, andá en puntitas de pie”.

Además, Traverso no compartió los dichos que manifestaban que el árbitro Fernando Rapallini estuvo condicionado por algunos periodistas: “No le echemos la culpa a los periodistas que operan y los nuestros se hacen expulsar al pedo. Tengamos un poco de inteligencia también. No es que a Rojo lo echan porque los periodistas hablaron. Si un árbitro trabaja condicionado, no puede dirigir”.

“En la segunda amarilla están desconcentrados: Rojo lo tiene que mandar a Campuzzano (Jorman) encima de Palavecino (Agustín) porque es muy factible que llegues tarde, sin necesidad de llegar ahí. ¿Lo pudo haber muñequeado el árbitro? Puede ser. También podría haberse hecho el boludo o manejado, ahora ¿por qué llegar al límite?”, subrayó.

La expulsión de Marcos Rojo en el Superclásico

Rojo fue expulsado después de haber cometido dos infracciones, ambas merecedoras de una amonestación. La primera fue a los 14 minutos, cuando cortó un contragolpe del elenco local que encabezaba Braian Romero. El delantero le había ganado la posición al central que se arrojó al suelo y lo derribó.

Si bien no fue una acción agresiva, ya que incluso el jugador de Boca Juniors recogió sus piernas en el impacto, fue bien castigada con una amarilla por interrumpir una jugada de peligro para River Plate. Pero un minuto después volvió a cometer otra falta que le costó su salida.

Milton Casco jugó un lateral para Palavecino, que dominó la pelota y recibió el topetazo de un atolondrado Rojo, que en su intento por ganarle la posición le terminó cometiendo infracción cerca del área. Rapallini no dudó y le mostró la segunda amarilla por la violencia de su arremetida, y por consiguiente la roja. De esta manera, y pese a que Rojo solamente cometió dos faltas, ambas estuvieron bien castigadas con tarjeta.

Desde ese momento Rojo empezó a recibir duras críticas por su infantil expulsión considerando sus 31 años, su larga experiencia en Europa y en la selección argentina con la que disputó dos Mundiales.

