11 frases del “Beto” Alonso: el día que lo tentó Boca, sus ganas de conocer a Messi y Gallardo a la altura de Labruna

El Beto Alonso en la tarde de sus dos goles a Boca Juniors y la vuelta olímpica en La Bombonera, en abril de 1986

Siempre resulta interesante escuchar a Norberto Alonso por ser una gloria de River Plate y del seleccionado argentino donde fue campeón mundial en el certamen realizado en la Argentina en 1978. En esta oportunidad el ex volante creador habló en ESPN F90 sobre varios temas, dejó revelaciones y confesó que le gustaría conocer a Lionel Messi, a quien lo llenó de elogios.

“Me gustaría conocer a Lionel Messi. Es un chico educado, de buena familia, es un ejemplo para lo pibes, es un grande. No importa si sale o no sale campeón mundo. ¿Sabés cuántos cracks que no salieron campeones del mundo? Hablamos de Cruyff (Johan), Marzolini (Silvio), Perfumo (Roberto), imaginate que hay 44 tipos que salieron campeones del mundo (de Argentina). Pero disfruto cuando mira los palitos (el arco) y la tira ahí”, dijo el Beto sobre La Pulga.

Alonso confesó que le gustaría poder conocer a Leo Messi

También explicó que por su identificación con River Plate, nunca jugó en Boca Juniors a pesar de que quiso comprarlo. “No tranzo con Boca. Me vino a buscar cuando volví de Francia (1977). Alberto J. Armando mandó una persona de él y me ofreció una fortuna. Le dice, ‘señor, muchas gracias, pero mi camiseta es la de River’”.

Además, destacó el trabajo de Marcelo Gallardo en la dirección técnica de River Plate y lo puso a la misma altura que Ángel Labruna. “Son dos tipos nacidos en River y están a la misma altura. Pero también digo que el Bambino (Veira), con dos años en River, es el que más ganó. Gallardo hizo la diferencia ganándole a Boca, pero nosotros también les ganamos y dimos la vuelta olímpica en la cancha de Boca”.

Para el Beto Alonso, el árbitro se apresuró en la segunda tarjeta amarilla a Marcos Rojo

Y reconoció que Marcos Rojo fue mal expulsado el último domingo en el Superclásico. “Creo que se apresuró un poquito el árbitro, en la segunda amarilla. La primera fue, pero la segunda (hizo un gesto de duda) se apresura”, aseguró.

MÁS FRASES DEL BETO ALONSO

El último Superclásico. “El domingo, River superó totalmente a un Boca que venia jugando bien. Pero River tuvo varias figuras: los cuatro de atrás, Simón, Enzo Pérez, De la Cruz, Julián… Yo no sé qué hubiera pasado si no convertía el primer gol, pero lo hizo”.

Ídolos actuales de River Plate. “A Enzo Pérez lo subo a la bandera de los grandes. Ponzio (Leonardo) también, es muy querido por los hinchas, Gallardo por supuesto. Pinola (Javier) es muy querido pero creo que no llega y el Pity (Martínez) se fue…”.

La anécdota de cuando Boca Juniors quiso comprarlo

Julián Álvarez. “Viene jugando muy bien, por eso fue llamado a la Selección. Se va acomodando y no le queda grande el Superclásico, con 20 años”.

Jorge Carrascal. “Se lo pido por favor a la gente de River, porque se escucha el run run cuando tira una pelota mal, tiró cinco mal, erró un gol que la quiso tirar por arriba; les pido que no lo silben. Lleva la camiseta 10, está jugando para nosotros, y eso lo puede bajonear. También lo hizo bien Gallardo, que lo puso a los 20 minutos, y cuando lo saca lo hace bien y metió a Ponzio”.

Corbata de Gallardo. “Me emocionó mucho porque esa corbata tiene historia. Un día nos íbamos a Santa Fe, y uno de los muchachos le quiso hacer un chiste (a Labruna) y le tiró la corbata por la ventana… Tuvimos que retroceder no sé cuántos kilómetros para ir a buscar la corbata. Era su cábala. Y Angelito tenía otra cábala: entraba a la cancha de Boca así (tapándose la nariz)”.

Besando la histórica pelota naranja del primer tiempo contra Boca Juniors en la consagración en La Bombonera

Pelota naranja. “Primero se la había llevado Lamolina (Francisco), quien luego se la dio al club. Hasta que se hizo el museo, porque estaba abajo, donde estaba la presidencia”.

Superclásico en su época. “Me gustaba jugarlo en Boca porque era otra adrenalina. Porque entrar en la cancha de Boca y ganarles, es otra cosa. Me gustaba que me puteen. No me acobardaba, al contrario, me agrandaba”.

J.J. López. “Es de River, yo lo sé. Cometió el error de ponerse la de Boca y eso no le gustó a la gente. Me sentaría a tomar un café y charlar con él. Me da tristeza lo suyo, siempre hablábamos de River, pero cuando lo vi con la de Boca… será que yo jamás me la pondría”.

Estadio Monumental. “La primera vez que entré hice un recorrido con la vista y dije ‘esto es lo más grande que me pasó en la vida’. Es más que mi casa. Pasé muchas cosas muy lindas, también tuve de las otras, pero me quedo con lo lindo”.

La pelota. “Amo la pelota. Me iba a dormir con la pelota. Cuando me dormía venía mi vieja y me la sacaba. Al otro día tenía que ir al colegio y vivía con la pelota. Estábamos siete horas con ella junto con los amigos”.

