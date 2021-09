La revelación de Izquierdoz: qué pasa entre Sebastián Villa y sus compañeros en el vestuario de Boca

Hasta aquí, tanto el cuerpo técnico como los jugadores de Boca Juniors habían sido muy cautos a la hora de referirse a la situación de Sebastián Villa en la institución. Pero Carlos Izquierdoz fue un poco más allá y comentó cuál es la relación que el colombiano mantiene con sus compañeros en la última conferencia de prensa.

Cali, capitán y referente máximo del plantel tras el retiro de Carlos Tevez, se sinceró cuando lo consultaron por el delantero que permanece apartado del grupo luego de haber sido suspendido por la comisión directiva tras las ausencias luego de su intempestivo viaje a su país: “Sebastián tomó una decisión y hay que estar en el lugar de él. No estoy al 100% de lo que pasa por su cabeza, su vida familiar ni su situación económica. El club dejó clara su postura y nosotros como compañeros aceptamos lo que él decidió, pero no por esa razón tenemos que estar de acuerdo con él”.

El defensor de 32 años añadió: “Está entrenando aparte, no sé hasta cuándo durará la sanción. El día de mañana, si el club decide que tiene que volver a integrarse, tendrá que demostrar y ganarse la confianza de todos”. Tras esta declaración, quedó claro que el colombiano no solamente tendrá que volver a convencer de su valía y compromiso al Consejo de Fútbol y Sebastián Battaglia sino también a los otros jugadores del plantel xeneize.

¿Villa será indultado después del Superclásico con River? (REUTERS/Andres Larrovere)

Inconscientemente, Izquierdoz marcó una contundente diferencia respecto a una situación personal que le tocó vivir en los últimos meses: su convocatoria como mayor al Sub 23 de la Selección que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio. “Hablé con el entrenador (Fernando Batista) en su momento y me dijo que existía la posibilidad de ir a los Juegos, fue algo que dialogamos con la gente del club. El momento era complicado, yo tenía que jugar los octavos de la Libertadores contra Mineiro y había un Superclásico de por medio al que iba a llegar muy justo en caso de que pasáramos de ronda en la Copa”, argumentó su negativa para el conjunto albiceleste.

Y detalló: “Yo me moría de ganas de ir realmente. Nunca jugué en la Selección, ni en Juveniles. Es el sueño que tengo de chico, pero hay momentos para tomar decisiones en frío y ver qué es lo mejor. El club apostó muchísimo en mí cuando estaba en México, hizo un esfuerzo enorme y yo me debía al momento importante que tocaba afrontar. Carlos (Tevez) justo se había ido y quedé como capitán, por lo que no iba a ser el mejor mensaje de mi parte si me iba a otro lado antes de jugar octavos de final. El día de mañana mis compañeros me iban a poder reprochar cualquier situación”.

Este “diferencial” hecho por Izquierdoz también dejó expuesto a Edwin Cardona, quien prefirió tomarse vacaciones (estaba en su derecho legal) después de disputar la Copa América con su seleccionado nacional en vez de competir en los octavos de la Libertadores con Boca. Carli concluyó: “Se charló mucho, lo hablé con mi familia y me dolió quedarme afuera, pero a veces hay que agachar la cabeza y meterle. Trabajo y pienso en Boca; si en algún momento aparece una oportunidad, estaría muy feliz”.

OTRAS FRASES DE CARLOS IZQUIERDOZ EN CONFERENCIA

Izquierdoz aseguró que si Boca le gana a River se meterá de lleno en la lucha por el campeonato (REUTERS/Agustin Marcarian)

· “La mayoría de los chicos jugaron muchos clásicos en inferiores y saben que son semanas especiales. Los aconsejamos pero se enfocan en entrenar y prepararse. Hablamos todos, no yo solo por el hecho de ser capitán”

· “Con Marcos (Rojo) me siento cómodo, es un jugador de muchísima jerarquía que por algo estuvo tantos años en Europa, ha jugado Mundiales y tuvo muchísimas presencias en el seleccionado. Lo que hacemos nosotros es un bloque defensivo con los laterales y volantes de contención, más Rossi, que está en un momento bárbaro”

· “Venimos de menos a más y el Superclásico nos agarra en un buen momento a los dos equipos. Somos conscientes de que para meternos de lleno en la lucha por el campeonato tenemos que ganarle a River. Ojalá se den las cosas y vean un equipo ambicioso que quiere ir a buscar el partido porque es la idea que tenemos”

· “Estamos todos ilusionados de que vuelva el público a las canchas. Tener un poquito más de libertad como sociedad porque la pasamos feo. En casi todo el mundo se está jugando con público. Les tocará tener hinchas a ellos, pero que vuelva el público, dale. El folclore de nuestro fútbol es una de las cosas más lindas que tenemos”

· “River es un equipo que juega bien, propone buen fútbol y son intensos. No hay mucho para esconder, está todo a la vista. Va a ser un partido lindo. Tan mal no está jugando porque, si no, no estaría ahí arriba”

· “Lo que se ve de Battaglia es lo que vemos nosotros. Sebastián transmite seguridad, confianza y tranquilidad. Está bien que sea distinto pero vivió muchísimos Superclásicos como jugador y tiene experiencia de sobra en una semana previa”

· “(Sobre la designación de Fernando Rapallini como árbitro) No podemos entrar con prejuicios. Si le tocó es porque es uno de los mejores del fútbol argentino y, como futbolistas, tenemos que ayudarlo para que lo haga de la mejor forma y nada más. Ojalá tenga su mejor partido”

