Liga Mexicana de Béisbol: toros empata la Serie del Rey a Leones

Los Toros de Tijuana empataron la Serie del Rey tres juegos a tres a los Leones de Yucatán luego de una apabullante victoria de 3-10. El equipo fronterizo consiguió su tercera victoria al hilo y de esta forma lograron reponerse después de perder los primeros tres juegos de la serie por el campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol.

Cuando todo parecía indicar que los melenudos se llevaría la Copa Zaachila con marca perfecta, los Toros reaccionaron en el momento preciso. Ganaron el juego 4 y 5 en el Parque Kukulcan, casa de los Leones y con ellos consiguieron transportar la serie de vuelta a su guarida en Tijuana, en donde firmaron la victoria y alargaron la definición hasta la última instancia: el juego 7.

El juego 6

Los Toros consiguieron su tercer triunfo al hilo y lograron reponerse después de perder los primeros tres juegos de la serie. Foto: Twitter @TorosDeTijuana

La noche empezó favoreciendo a los de casa. En la tercera entrada los Leones se adelantaron en el marcador con dos carreras responsabilidad de Yadir Drake y Luis Juárez. Sin embargo, los astados reaccionaron de manera inmediata en el cuarto episodio con un rally de cinco carreras que los encaminó de forma definitoria hacia el triunfo (nunca más en la noche volvieron a verse superados) a cargo de Daniel Castro, Junior Lake, Efrén Navarro y Alfonso ‘Cochito’ Cruz.

Los yucatecos acortaron distancias en la quinta entrada con la llegada al home de Jorge Flores, cortesía de Yadir Drake. Para el turno de los Toros, Efrén Navarro regresó al bat y cosechó tres carreras más. Más tarde en la séptima, Leandro Castro hizo lo respectivo y puso cifras finales en el contador de la noche: 3-10.

“Es un equipo con experiencia, profundidad, gente importante que ha jugado mucha pelota y todo esto da frutos a la larga, no me he equivocado, estoy muy contento con esta actitud. Estos muchachos se han partido el alma. Todos se están apoyando, hay una actitud excelente en el club house, nunca se ha perdido la confianza en el equipo y aquí estamos en un regreso de 0-3″, comentó al término del juego Homar Rojas, mánager de los fronterizos.

Por marca histórica

De conseguir el título, los Toros de Tijuana se convertirán en el segundo equipo en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol en lograr reponerse de un 0-3. Hasta el momento el registro de honor le pertenece a los Charros de Jalisco cuando hace medio siglo, 1971, consiguieron hilar cuatro triunfos ante los Saraperos de Saltillo para coronarse campeones de la Serie del Rey de ese año.

Fuera de la lucha por el título, se tiene registro de dos regresos más. Las novenas de Culiacán y Mazatlán también ha logrado la hazaña de levantarse de un 0-3 en postemporada. Sus víctimas han sido las Águilas de Mexicali y Navojoa, respectivamente.

