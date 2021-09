“Como él no habrá otro”: Julio Urías negó estar al nivel de Fernando Valenzuela a pesar de su éxito

Julio Urías negó sentirse agobiado por las comparaciones con Fernando Valenzuela (Foto: Reuters)

A raíz de su destacada actuación durante toda la temporada, así como la Serie Mundial 2020, Julio Urías ha sido ovacionado por la afición de los Dodgers de Los Ángeles, tanto en México como en Estados Unidos. Sus similitudes técnicas como el perfil y los logros obtenidos en las Ligas Mayores han provocado que algunos seguidores al beisbol lo comparen con Fernando “El Toro” Valenzuela, aunque el Culichi ha negado ser igual a él.

En una entrevista con el periodista deportivo David Faitelson, el pitcher mexicano fue cuestionado sobre la presión que le genera la comparación con el legendario pelotero. Aunque a sus 25 años ya carga con un gran protagonismo en su organización deportiva, negó sentirse incómodo o agobiado con la opinión de las y los seguidores, aunque reconoció el legado de Valenzuela en la Major League Baseball (MLB).

“Como siempre lo he dicho, Valenzuela va a haber uno y como él no se va a repetir otra historia así (...) Simplemente estoy tratando de hacer mi carrera, mis números y ¿por qué no? si Dios nos bendice con una carrera muy buena como la de él, ni modo de decirle que no”, contó al periodista en su espacio conocido como “Cronómetro”.

Julio Urías se convirtió en el primer mexicano en llegar a las 15 victorias durante la temporada 2021 (Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS)

El Toro de Etchohuaquila, Navojoa, Sonora, llegó a la organización angelina en 1979, a los 19 años. No obstante, su debut llegó en la siguiente temporada. A pesar de su corta edad, acaparó los reflectores por su efectividad y su depurada técnica desde la lomita. De hecho, fue uno de los pocos lanzadores de su época que dominaron el completo lanzamiento conocido como screwball.

Luego de haber cursado un año entero de adaptación a la exigencia de las Mayores, comenzó a tener mayor protagonismo durante los partidos. De esa forma, la Fernandomanía se apoderó de los seguidores de la novena de los Dodgers a pesar de su corta estancia. Dicha fama fue coronada con el título de la Serie Mundial de 1981, donde lanzó el tercer juego de la serie contra los New York Yankees de principio a fin.

Gracias a ello, el mexicano comenzó a tener mayor relevancia en la historia del equipo de California. Incluso, a pesar de su retiro, su buen paso fue motivo suficiente para que más beisbolistas mexicanos llegaran a la Major League Baseball (MLB) por medio de Los Ángeles Dodgers. Así lo reconoció Urías en el mismo espacio.

La presencia de jugadores de América Latina en los Dodgers fue reconocida con un uniforme alternativo para la temporada 2021 (Foto: Twitter/@LosDodgers)

“Que te comparen con una persona así es algo grandísimo. Lo que hizo Valenzuela para esta organización y lo que hizo para los mexicanos, en el caso del beisbol, la verdad que fue algo increíble. Nos ha abierto las puertas Todavía nos sigue abriendo las puertas a muchos y cuando se habla de beisbol y los Dodgers es lógico hablar de él (...) Hizo algo increíble por la organización y los mexicanos”.

A diferencia de Valenzuela, el primer gran triunfo de Urías llegó a la edad de 24 años, aunque ha sabido mantenerse constante con el paso de los partidos. Para la temporada 2021 se ha consolidado como uno de los mejores pitchers de la liga y, aunque no fue considerado para disputar el Juego de Estrellas, sí ha impuesto marcas y perfilado a romper algunas impuestas por el Toro.

Julio Urías y Fernando Valenzuela son dos referentes en Dodgers (Foto: Twitter/@LosDodgers)

El pasado 30 de agosto, en el triunfo de los Dodgers contra los Atlanta Braves, Urías fue el encargado de lanzar durante las primeras seis entradas, motivo por el cual se adjudicó la decimoquinta victoria en su cuenta. Además, se convirtió en el primer pelotero de toda la MLB en conseguirlo.

Entre otros récords a los que aspira romper se encuentra el de carreras producidas. A pesar de que su principal función es la de sacar a los jugadores de la caja de bateo, ha respondido efectivamente en sus apariciones a la ofensiva. Actualmente acumula ocho jugadores impulsados hacia el home y se encuentra a tres de igualar el máximo para un mexicano impuesto por Valenzuela en la temporada de 1990.

