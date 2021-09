Checo Pérez terminó noveno en la clasificación sprint: saldrá octavo en carrera

Formula One F1 - Italian Grand Prix - Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italy - September 11, 2021 Red Bull's Sergio Perez and Aston Martin's Lance Stroll during the sprint qualifying REUTERS/Jennifer Lorenzini

Sergio ‘Checo’ Pérez terminó noveno en la carrera sprint de este sábado en el circuito de Monza previo a la definición del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. El mexicano no pudo mejorar su clasificación de ayer en la que también terminó noveno. De hecho, el piloto pudo terminar una posición más lejos de los primeros de no ser porque recuperó el puesto que había perdido apenas en la vuelta uno ante su ex compañero Lance Stroll.

No obstante, el mexicano largará de la octava posición debido a la sanción a Valtteri Bottas (primer lugar) impuesta por la FIA que le hará salir desde el final de la parrilla por haber cambiado en su totalidad la unidad de potencia en su Mercedes.

La carrera sprint

Por segunda ocasión en la temporada, la dirección de Fórmula 1 y la Federación Internacional del Automovilismo pondrán en práctica la modalidad de carrera sprint (que en realidad es una clasificación). La primera ocasión fue en el Gran Premio de Silverstone en Gran Bretaña.

Sergio Pérez en persecución de Antonio Giovinazzi. Foto: Twitter @F1

Fue el piloto Valtteri Bottas el ganador de la mini carrera que constó de 18 vuelta al circuito de Monza. El finlandés obtuvo en pista la pole position, pero por la penalización ya mencionada no podrá ocuparla (cada piloto de la parrilla subirá un lugar debido a ello).

“Me siento bien. Lamentablemente largaré desde atrás en carrera. No va a ser fácil, pero podemos hacer algo. Haré todo lo que esté a mi alcance, eso lo prometo”, declaró Bottas en entrevista.

En su lugar será el compañero de ‘Checo’ en Red Bull, Max Verstappen, el encargado de tomar el puesto de honor. Daniel Ricciardo será segundo y Lando Norris tercero, ambos de McLaren. Por su parte el otro piloto de Mercedes, Lewis Hamilton largará cuarto al ser relegado dos puestos en el sprint.

“Es la primera medalla en toda mi vida. Es muy lindo, gracias a todos los aficionados. La carrera fue mejor de lo que esperaba. Bottas era muy rápido. Vamos a tratar de hacer una buena carrera el día de mañana”, fueron las palabras del Verstappen actual líder del mundial, mientras que Ricciardo mencionó “Ha sido mucho tiempo para volver a estar en esta posición. Es lindo volver, mañana es el día importante, mañana partimos en la primera fila. Muy feliz por eso”.

Valtteri Bottas con la medalla de primera lugar en la cerrera sprint. Foto: Twitter @F1

Charles Leclerc y Carlos Sainz de Ferrari, Giovinazzi de Alfa Romeo, Sergio Pérez, Lance Stroll de Aston Martin y Fernandos Alonso de Alpine cierran los primero diez puesto de la parrilla de salida. Luego están Sebastian Vettel, Esteban Ocon, Nicholas Latifi, George Russell, Yuki Tsunoda, Nikita Mazepin, Robert Kubica, Mick Schumacher y Pierre Gasly, que sufrió un incidente durante la primera vuelta que lo dejó fuera.

SEGUIR LEYENDO: