“Hay cosas que no se entienden”: Pierre Gasly criticó la renovación de Checo Pérez con Red Bull

El piloto de AlphaTauri, Pierre Gasly, arremetió contra el mexicano Sergio Pérez, luego de que se anunciara su renovación con la escudería austriaca del Toro Rojo.

Cabe recordar que el galo tuvo la oportunidad de militar en Red Bull en 2019 pero no cumplió con las expectativas y se marchó a la filial , AlphaTauri. Sin embargo, el piloto declaró que no ve justo el que no pueda tomar el puesto de Checo como coequipero de Max Verstappen dado su desempeño durante el año.

“Con los resultados que he tenido este año estoy haciendo la mejor temporada en Toro Rosso y AlphaTauri de cualquier piloto desde que el equipo empezó en la F1 y no estoy siendo recompensado con ir más alto”, señaló Gasly al Canal+ de Francia.

“Es triste y un poco frustrante por un lado, pero por otro lado es así, son cosas que están fuera de mis manos. Desgraciadamente no depende de mí”, añadió.

Asimismo, recordó los malos momentos por los que ha atravesado el mexicano en la escudería para argumentar que la decisión fue injusta.

“Red Bull prefiere seguir con Sergio. Es cierto que cuando ves las actuaciones, sobre todo el fin de semana pasado en Zandvoort, cuando fue eliminado en la Q1 y terminó octavo, a una vuelta de su compañero de equipo, y fue el Piloto del Día. Hay ciertas cosas que no se entienden”, recalcó.

