El plan de Boca para distribuir a su público en la Bombonera con un 30% de aforo

El martes pasado las autoridades gubernamentales (la ministra de Salud Carla Vizzotti y el ministro de Turismo y Deportes Matías Lammens) anunciaron el regreso del público a las canchas con la prueba piloto que tendrá lugar el próximo jueves 9 de septiembre en el estadio Monumental, donde se enfrentarán Argentina y Bolivia por la décima jornada de las Eliminatorias camino al Mundial de Qatar 2022. Tras eso, se confirmó que el campeonato argentino volverá a albergar hinchas locales a partir de fines del mes que viene, pero con aforo reducido.

Mientras se confeccionaba el protocolo sanitario definitivo para la concurrencia de la gente a los estadios situados en territorio nacional, lo único que había sido resuelto hasta allí fue el aforo permitido en cada uno de ellos: 30 por ciento. Es decir que del total de la capacidad de cada cancha, casi una tercera parte de los lugares serán ocupados por fanáticos del dueño de casa (la prohibición para los visitantes persiste en Argentina).

En el mejor de los casos, la Bombonera podría lucir con público otra vez en la fecha entre semana correspondiente a la undécima de la Liga Profesional ante Defensa y Justicia (la del miércoles 15/9), aunque lo más probable es que la aprobación tenga lugar unos días después y Boca finalmente sienta el aliento de su gente contra Colón, el fin de semana del domingo 26 de septiembre, por la fecha 13.

Jorge Amor Ameal, quien brindó una extensa entrevista a ESPN, comentó al respecto de esta situación: “Leímos todo el protocolo que instaló el Gobierno. Nosotros queremos colaborar con este tema. Ellos hablan del 30% y del hisopado, pero en Argentina sale $6.000 el testeo privado, es un problema. El que tiene las dos vacunas debiera entrar a la cancha”.

Entre Activos, Damas, Menores, Vitalicios, Interior, Exterior, Honorarios y Bebés, Boca tiene empadronados a más de 100 mil socios, pero la cifra se duplica si se toman en consideración a los Adherentes, con opciones reducidas para concurrir a la Bombonera. Tras una serie de remodelaciones a las que fue sometido el mítico estadio, la capacidad aumentó a casi 58.000. Es decir que unos 17.400 espectadores xeneizes tendrían la posibilidad de asistir en el actual torneo.

¿Cómo será la distribución? El presidente de la institución dio un anticipo: “El 30% tiene que ser para palcos, para plateas y populares. La ventaja que tiene Boca, a diferencia del resto, es que cuenta con tres bandejas y dos cabeceras con populares, que podemos ordenar con el protocolo sin ningún tipo de problemas”. Y aclaró: “El uso y costumbre será otro. Podés marcar una raya, ‘usted se sienta acá y usted acá’, pero el fútbol es pasión, de eso no nos podemos olvidar”.

El sorteo y la rotación entre los habilitados para los 7 ú 8 cotejos es una opción potable. En lo que no se precipitan los directivos boquenses es en la forma en la que serán designados los asociados y abonados: según averiguó Infobae, esperarán a la confirmación definitiva del protocolo y los requisitos pertinentes antes de determinar los pasos a seguir respecto a la acreditación de los hinchas para cada encuentro.

En el primer borrador del protocolo que será aprobado por las autoridades de la AFA, la Liga Profesional y el Gobierno figuraban una declaración jurada, una constancia de vacunación, confección de un listado con cada concurrente con 24 horas de antelación, público sentado con tres asientos libres para cada lado (no está confirmado que sean habilitadas las populares), venta de alimentos y bebidas con procedimiento gastronómico (estilo take away) y utilización de sanitarios e ingreso/egreso del público con procedimiento similar al de los centros comerciales. Finalmente quedaría descartada la presentación de un hisopado realizado 72 horas antes del encuentro.

Para cerrar, Ameal expresó: “Estamos en condiciones de ordenar todo. No tenemos ningún problema porque venimos diciendo que queremos el público, que apostamos a la salud y la vida pero que queremos el club con la cancha. Y la Bombonera, sin su gente, no es la Bombonera”.

