“El momento Ruggeri del día”: el divertido show entre Gallardo y el defensor campeón del mundo

"Te voy a buscar a tu casa": el cómico momento entre Oscar Ruggeri y Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo habló por primera vez de su deseo de entrenar a la Selección en un futuro. Y fue gracias a que Oscar Ruggeri le preguntó sobre eso. Así fue como el actual DT de River dijo que para él sería un honor dirigir al combinado nacional. Pero más allá de las declaraciones del Muñeco, ambos protagonizaron varios cruces divertidos a lo largo de la extensa entrevista que dio en el programa F90 de ESPN.

Ni bien Sebastián Vignolo presentó a Gallardo, se lo escuchó de fondo al histórico defensor campeón del mundo con Argentina. “El Muñeco me bailó una vez. Después le pegué una patada…Ahora le voy a preguntar si le pegué o no… Creo que no”, dijo el Cabezón, comentario que generó la risa de todos los presentes en el estudio y del propio DT que está en Orlando transitando la pretemporada con el Millonario.

”En el 96 nos pegaron un baile a San Lorenzo. Y qué querés… Jugaba este, Ortega, Francescoli, Salas…”, recordó Ruggeri sobre un partido cuando el ex mediocampista era pieza vital del equipo que dirigía por entonces Ramón Díaz. “Crespo”, lo corrigió el Muñeco.

“Muñequitooooooo”, le dijo el ex entrenador a Gallardo, que no pudo contener la risa.

El "momento Ruggeri" con Gallardo

Una vez que la nota avanzó, el DT riverplatense se refirió a un reciente comentario de Juan Román Riquelme y también contó sobre el miedo que le generó la primera vez que se posó frente a sus ex compañeros cuando fue elegido para dirigir en Nacional de Montevideo. Luego de esto, Ruggeri volvió a la carga como en sus años de futbolista y le hizo una particular pregunta al actual entrenador: “Marcelo, andá unos años atrás, cuando yo tenía 24 años. ¿Me llamás? ¿Qué me decís para convencerme”.

“No me hagas entrar en esa”, le respondió Gallardo con una sonrisa, en un intento por evadir la pregunta. Sin embargo, unos segundos después se metió de lleno en el juego: “Con 24 años, después de ser campeón mundial, te voy a buscar a tu casa”.

Feliz con la respuesta, Ruggeri le pidió: “Pero cuidame...”. Y Gallardo, fiel a su estilo, fue claro: “No tengas dudas, es lo que hago, te voy a cuidar. Te cuidaría como cuido a mis jugadores y te exigiría al máximo, Cabezón. Pero aunque vengas siendo campeón del mundo, te voy a exigir para que seas de nuevo campeón del mundo”.

Fue una suerte de recreo en una entrevista en la que el Muñeco habló de todo: de sus ganas de dirigir a la selección argentina, de las ofertas que ha tenido del equipos del exterior y de su presente en el Millonario, conjunto con el cual tendrá que afrontar múltiples desafíos en los próximos meses. Una vez que termine la pretemporada en Orlando, Estados Unidos, el elenco de Núñez regresará a la Argentina con tres grandes objetivos por delante: el torneo local, la Copa Argentina (se medirá ante Boca en octavos de final) y la Libertadores (su rival será Argentinos Juniors en octavos).