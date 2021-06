Las sentida frase de Messi al recordar a Maradona: “Fue un partido muy especial por todo lo que significaba Diego para la Selección”

Lionel Messi valoró el rendimiento de la selección argentina, que empató 1-1, con un gol suyo de penal, ante Chile por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con rumbo al Mundial de Qatar 2022.

“La verdad es que hace mucho tiempo que no nos juntábamos y no es fácil volver a hacerlo con poco trabajo. Creo que estuvimos muy bien y por momentos se jugó un buen partido. Estuvimos seguros en la presión y ellos tuvieron la suerte del gol de pelota parada. Fue un partido difícil como siempre lo son con Chile. Nos vamos contentos con el resultado más allá de que no se pudo ganar”, analizó el capitán argentino.

Lionel Messi lució en la previa del partido ante Chile una camiseta especial en homenaje a Diego Maradona (REUTERS/Juan Mabromata)

Lionel Scaloni dispuso de un equipo con varios debutantes para esta doble fecha. Esto también fue destacado por La Pulga al término del encuentro que se disputó en Santiago del Estero. “Desde que empezaron las Eliminatorias vemos crecimientos. Hoy jugaron chicos nuevos otra vez, que debutaron, y de a poquito nos tenemos que ir haciendo fuertes. La dinámica del equipo es buena, no es fácil volver a jugar después de tanto tiempo”, recalcó.

Lionel Messi, junto con todos su compañeros, homenajeó de gran manera a Diego Maradona. Primero estuvieron presentes en la estatua de cinco metros de Pelusa que se descubrió en la entrada del estadio y luego portaron una camiseta especial con la figura de la leyenda del fútbol argentino.

“Fue un partido muy especial obviamente, por ser el primero sin Diego. Sabemos lo que significaba la Selección para Diego, siempre estaba aunque no lo haga en el estadio. De alguna manera siempre estaba con la Selección”, reconoció Messi, quien también tuvo palabras alusivas a la pandemia que golpea al mundo, y en especial a la Argentina.

El gol de Messi con dedicatoria para Diego Maradona

“Fue especial por él (Maradona) y por todo lo que está pasando pasando en el país y en el mundo. Es una situación muy difícil para todos. Un partido diferente, en un estadio tan lindo y que no pueda esta la gente es una pena también. Pero es lo que nos toca vivir”, lamentó.

Para terminar, el capitán argentino confirmó que en su gol de penal hubo una dedicatoria para Diego Maradona. “Sí, como dije era especial por ser el primero sin él. Queríamos representar a la Selección como siempre lo hizo él, dejando todo. Ahora hay que seguir”, concluyó.

