“Locomotora” Castro reveló que le ofrecieron ser vacunado vip: por qué se negó

En plena segunda ola de la pandemia de COVID-19, Jorge “Locomotora” Castro reveló que recibió la propuesta para poder vacunarse antes de lo que le correspondió, pero que la rechazó. Fue en medio de un debate sobre el tema en el programa Almorzando con Mirtha Legrand que conduce Juana Viale.

El ex boxeador fue uno de los invitados y tuvo un ida y vuelta con el artista Aníbal Pachano, quien aseguró que él tuvo que aguardar su turno a pesar de todos los inconvenientes de salud que padece.

Castro develó que, a sus 53 años, está vacunado porque está dentro del grupo de riesgo ya que tiene diabetes, aunque hace cuatro meses le ofrecieron vacunarse antes de la fecha correspondiente. “Vamos a esperar el momento”, respondió el ex pugilista. “¿Quién te dijo de vacunarte?”, preguntó Viale. “La gente de vacunación de La Plata, pero yo dije de esperar al momento, y llegó el momento y me vacunaron”, aclaró.

Pachano, de 66 años, le dijo a Castro que “tengo problemas en el cerebro, cáncer de pulmón, diabético, VIH y tuve que esperar como cualquier hijo de vecino. Yo no tengo la posibilidad de anotarme. Me parece que el sistema está un poco raro. Eso es lo que a mí me preocupa”.

El “Roña”, como también se lo conoce a Castro, sostuvo que “me gusta ser un tipo hecho y derecho. Como yo ya la pasé, trato de ayudar a quienes más lo necesitan y hay que sacar a los chicos de la calle”. Y anticipó quiere ser candidato a diputado nacional por el Frente de Todos.

El "Roña" Castro dio detalles de su trabajo comunitario en un comedor para 350 personas (IG: @mirthalegrand).

Aunque ya conoce lo que es el ámbito de la política y reconoció que “fue usado”, pero que ello no se repetirá: “No me da miedo porque yo sé quién soy, y ahora quiero ser diputado, tengo un comedor de 350 personas y también voy a trabajar a las cárceles”, contó.

Jorge, que entre sus méritos se destaca el hecho de haber reinado en el peso medio entre 1994 y 1995, afirmó que trabaja en diferentes zonas vulneradas llevando alimentos para quienes más lo necesitan, una tarea importante en la crisis económica que sobrevino después de la pandemia de COVID-19.

Hace dos meses, en una entrevista en Canal 9, respecto de su labor social con el comedor, Castro explicó que “lo pusimos en marzo del año pasado y de repente nos agarró la pandemia. Empezamos a hacer una olla para 50 personas y a la semana siguiente fueron más. Un día se me ocurrió ir al Mercado Central para ver si me daban comida y llenamos la camioneta. Me ayuda un grupo que hicimos entre gente amiga”.

“Me veo reflejado en los pibitos que vienen a decirme ´gracias, Castro, por lo que hacés por nosotros´. Por ahí se terminaba la olla y quedaba gente afuera, pero les decía que iba a cocinar otra para darles. Uno pasó por ahí. Mi vieja era una laburante, era portera, y gracias a ella pudimos vivir”, concluyó.

