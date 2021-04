Explosivas declaraciones del Patrón Bermúdez: de “no echamos a escobazos a Wanchope Ábila de Boca” a cuánto incide el Consejo en el armado del equipo

Bermúdez, junto al Chelo Delgado, en uno de los viajes del plantel (Foto Baires)

Con apenas un año y cuatro meses de gestión, el Consejo de Fútbol de Boca quedó permanentemente bajo la lupa. Por el nombre de sus componente (desde Juan Román Riquelme, su cabeza, pasando por Jorge Bermúdez, Raúl Cascini o el Chelo Delgado), por su particular estilo de conducción, por algunas de sus decisiones (como el hecho de haber colgado a Pol Fernández) o los roces con otras áreas, tal como sucedió en el caso Mario Pergolini, quien terminó renunciando.

Pues bien, el Patrón le brindó una entrevista al programa Fútbol Sin Manchas, de Canal 26, y recorrió todos los temas que generaron polémica en los últimos tiempos. “El dirigente de fútbol no juega, hay gente que habla del Consejo de Fútbol por cosas que nosotros ya no hacemos; gestionamos recursos humanos. Nos fijamos que a nadie le falte lo que necesita, que los los campos estén en condiciones óptimas, que estén los materiales necesarios, que esta sede deportiva por el predio de Ezeiza) sea cada vez mejor... Pero no entramos a sacar alineaciones, a a decirle al 2 o al 6 cómo tiene que cabecear, nuestro trabajo es dirigencial-administrativa y tenemos un técnico con 30 años de experiencia”, aclaró.

No obstante, el ex defensor aceptó que mantienen diálogo permanente con el técnico Russo, uno de los ítems que generó controversia desde su asunción, dado que acusaron a Riquelme y compañía de tener injerencia en la formación del elenco xeneize. “Nosotors hablamos de fútbol todo el tiempo. Miguel inclusive viene y opina de cualquier cantidad de cosas, pero nuestras opiniones no son autoritarias ni obligatorias. Por ejemplo, ahora, antes de The Strongest, podemos hablar de la altura, de quién puede sentirse mejor en la altura, pero son charlas enriquecedoras, y el entrenador después toma una decisión. Todos los días le preguntamos cosas y si él nos pregunta le damos nuestra opinión. Tenemos al técnico bicampeón de la Argentina, ¿qué pueden pensar los otros clubes, del segundo en adelante, entonces?”, argumentó.

Entrevista Patrón Bermúdez - Predio, Pergolini, Russo

Sobre todo después de la eliminación ante Santos en la semifinal de la Copa Libertadores pasada, la continuidad de Miguel Ángel Russo sufrió un terremoto. Sin embargo, el colimbiano lo desmintió: “Nunca estuvo en duda la continuidad de Russo, más allá de que hubo momentos buenos y menos buenos, momentos en los que los dolores de cabeza del técnico también eran nuestros”.

“Siempre y hasta el último instante escucha nuestra opinión, se toma hasta el último momento para tomar las decisiones, pero acá no hay cadetes de nadie. Amamos tanto este club que lo último que haríamos es dañarlo”, concluyó.

OTRAS DEFINICIONES DEL PATRÓN BERMÚDEZ

La trascendencia de las peleas o roces internos en Boca

“Entendemos que esto es Boca, que el rating sube cuando se habla de Boca; pero que hablen de la institución, de lo deportivo. Que mientan siempre no lo entendemos. ¿De dónde instalan las cosas? ¿Con qué intención? No sabemos si quieren hacer un daño política o mantener a la gente frente a la TV”.

¿Pergolini renunció por culpa del Consejo de Fútbol?

“No creo que Pergolini renunciara por el Consejo, lo conozco desde hace 8 años, y nosotros siempre quisimos colaborar, pero la intención de comunicar del Consejo iba de la mano. Nos reunimos con él, participamos con él. Había tan buena intención, tanto que el domingo anterior a que renunciara llamó al Consejo para que un jugador saliera con el canal oficial y salió Zambrano. No hubo nunca un rompimiento. Si él tenía una idea; son criterios., Pero creer que por eso se fue Mario... Yo no creo”.

¿Cómo evalúa la gestión del Consejo hasta ahora?

“Nuestra gestión ha sido regular y va a ser mucho mejor. Estamos en un aprendizaje normal, cada día nos exigimos al máximo”.

Su pelea con Tevez, ¿va a seguir en el club?

“Carlitos no jugó ni el 50% de los partidos de esta etapa con Guillermo, ni el 30% con Alfaro. Y lo respetamos y lo hacemos sentir bien. Y él lo sabe. Todos los días que lo cruzo lo saludo. Por encima de todos nosotros está la institución. Se le da el respeto para que salga a la cancha y disfrute hasta el último día. Ojalá haya Tevez para rato y nos acompañe en mucho de los triunfos que vienen”.

Entrevista Patrón Bermúdez - Cavani

Los conflictos con algunos jugadores en las renovaciones de los contratos

Cuando hay cualquier tipo de negociacion o manejo hay 5 cabezas tratando de desarrollarla, y por ahí la toma de decisión no es igual a la de la persona implicada. A Pavón, por ejemplo, el 15 de diciembre se lo llamó para saber si se quería presentar antes. Y el chico contestó que tenía contrato vigente con la MLS. El 1 de enero arrancó la etapa de entrenamientos y se presentó el 8. Nos presentamos en tres ocasiones para decirle que estamos para colaborarle, que puede darle mucho a la institución. Y nos tenemos que bancar dos o tres semanas diciendo que no le conocemos la voz”.

La convulsionada salida de Pol Fernández

“Fu decisión de Pol Fernández el hecho de querer quedarse o irse, ¿por qué la culpa es del Consejo de Fútbol? ¿Por qué la culpa es del Consejo de Fútbol que Buffarini no quiera quedarse, si el Consejo le propuso la continuidad?

El adiós de Wanchope Ábila a la MLS, ¿era tenido en cuenta?

“A Wanchope se le propone continuidad, lastimosamente se lesiona, tiene el tema de la operación. Y llega oportunidad de préstamo a Uruguay. El jugador dijo: ‘Yo no voy’. Nosotros cumplimos, se la presentamos. Unos días después el mismo jugador vino con una propuesta de Estados Unidos. Dijo, ‘yo me quiero ir, quiero que me dejen ir’. Fuimos y le dijimos al cuerpo técnico, que era un préstamo con opción de compra. Y dijo ‘bueno, no tengo problemas’”.

“El capítulo de nosotros es transparente, los papeles lo dicen. Si el jugador no se quiere ir, no se va. Aquí nadie sacó a escobazos a Wanchope ni le tiró el auto encima para que no pase por la puerta”.

¿A Boca le falta un N° 9?

“Que a Boca le falta gol no depende sólo del 9. El 9 es un finalizador de jugadas, está para meter 5 4, 3 de las 10 chances que tiene. No es el único responsable”.

Entrevista Patrón Bermúdez - Gestión de Consejo de Fútbol y mercado de pases

