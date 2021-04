Pablo Aimar en su estado más reflexivo: la importancia del fútbol “salvaje”, por qué desaparecen los gambeteadores y el secreto del método Bielsa

La lección de Pablo Aimar sobre el fútbol salvaje

Pablo Aimar fue uno de los grandes jugadores que entregó el fútbol argentino de comienzos del nuevo milenio. Alejado de las canchas, hoy en día se perfila para ser uno de los importantes formadores de jóvenes que tendrán las categorías juveniles del país. Al mando del Sub 17 en la Selección, el Payaso expresa con claridad su filosofía de juego cada vez que brinda una nota.

En este caso, realizó una larga conversación con el programa radial Todo Pasa (FM Urbana 104.3), donde entregó reflexiones interesantes y brindó una mirada puntual sobre lo que él denominó como “fútbol salvaje”, un ítem clave para volver a tener más creativos en las categorías formativas del país.

“Con respecto al tema del disfrute, creo que hay algo que también se tergiversa un montón, que es lo de la creatividad. Se habla mucho de la falta de creativos. Si yo voy hoy a tocar la guitarra y el profesor me dice lo que tengo que tocar y cómo lo tengo que tocar, mañana lo mismo, pasado lo mismo, pero en casa no la toco... Era lo que hacíamos nosotros hace 30 años: jugábamos tres horas después porque el mundo era otro. Hoy los chicos sólo juegan ese rato que van al club. Antes vos al club ibas a que te acomodaran un poco”, inició su explicación.

“ Cuando jugabas salvaje en la calle, nadie te decía que en tu área no tiraras un caño . Te acomodaban en el club, pero el caño ya lo sabías tirar. Es más: jugábamos que al que le tiraban un caño, le pegaban. Esa parte salvaje hoy la mayoría de los chicos no la tienen. Creo que en el club lo que podemos hacer nosotros es darles un poco de ese juego puro”, sentenció.

Aimar tiene jugadores menores de 17 años en sus manos, una edad clave para la formación: “Cuando son muy chicos es muy diferente a cuando son grandes. Lo del juego de posición que hacen los equipos de Guardiola es maravilloso, me encanta verlo, soy un eterno admirador, pero no creo que con chicos de 10 años haya que hacerlo. Porque a (Riyad) Mahrez lo dejaron gambetear, por eso se queda ahí esperando jugar un mano a mano. Lo dejaron cuando tenía 10 años o no le dio bola al técnico que le dijo no gambetees, no lo sabemos...”.

(Foto: @Argentina)





LAS FRASES MÁS DESTACADAS DE AIMAR

• La exposición del futbolista y el mensaje a los juveniles: “Es el mundo en el que vivimos hoy. De algo que les hablo bastante es de no apurar la exposición. En Argentina si vos jugás más o menos bien al fútbol, la exposición te llega. Y no es para tanto, no es algo fundamental. Esperá un poquito que no pasa nada si no llega ya”.

• El mensaje a sus jugadores de la Sub 17: “Están obligados a pasarla bien, a disfrutar de lo que están haciendo, del lugar donde están. Pero sólo decírselo no, porque si les decimos venimos acá para disfrutar y hacemos 800 pasadas de 4 mil metros es difícil. Habrá algunos que sí porque son atletas, pero los chicos que van a jugar al fútbol me imagino que van a jugar al fútbol”.

• El estilo de futbolista argentino: “Para mí no lo perdimos. Si volvemos a eso de que en los clubes los dejen jugar un poco más... Después te dicen lírico, pero no tienen la otra parte que es la de la calle, esas dos o tres horas jugando en otro lado. Si vos tenés esas dos o tres horas jugando en otro lado, es normal que en el club te acomoden y hagas ejercicios a dos toques. Nosotros íbamos al club y nos decían: ‘Hacé esto a dos toques’. Pero en la calle ya habías hecho todo lo otro. Ahora si vos la hora y media que vas al club hacés todo a dos toques, es normal que ninguno gambetee el fin de semana. Ni mejor, ni peor, porque hay grandes jugadores que no gambetearon nunca. De hecho, hoy hay jugando, y de los mejores del mundo: Toni Kroos no gambetea, es con el pase”.

Pablo Aimar, Lionel Scaloni y Guillermo Pereyra en la selección argentina con Jose Pekerman

• El método Bielsa: “Los entrenamientos son exigentes y apasionantes. Cuando hablo del disfrute, hablo mucho de los juveniles. Él habla mucho en sus charlas de eso. Eso te hace salir a la cancha con un subidón maravilloso. Varias veces mencionaba a la persona en el Interior, que su única alegría de la semana iba a ser eso que iba a ver en la televisión y que empezaba dentro de cinco minutos, que era el partido que jugaba la Selección. Uno en ese momento, que tenés 22 ó 23 años, sabés que ese alguien es tu tío, tu abuelo. Esas cosas hacen que uno juegue un partido con la palabra motivación, que encierra muchas cosas”.

• El nuevo grupo de la selección argentina y el atributo de Scaloni: “Los equipos grandes lo son por las exigencias, pero se fue acomodando un poco todo a partir de que han formado entre ellos un grupo buenísimo y que tienen en Leo (Scaloni) a alguien que se toma el lugar en el que está con una naturalidad admirable. En muchas de las charlas que tenemos le decimos y le pedimos un poco eso, porque con el tiempo los entrenadores van perdiendo un poco esa naturalidad. Es alguien que además tiene mucha capacidad”.

• Otra generación de cracks en Argentina: “Creo que puede haber otra generación como esta. Veo que hay y siguen saliendo jugadores. Nosotros como entrenadores, los de las juveniles sobre todo, tenemos que ayudar a que siga habiendo creativos, gambeteadores, grandes jugadores, de los que juegan bien con el pase. Hay que ponerlos en situación de que puedan entrenarlo, practicar, errar y volver a hacerlo”.

• La motivación del futbolista: “El técnico que consiga que su equipo juegue como los cinco minutos posteriores a ir perdiendo 3-0 y empatar 3-3, ese subidón emocional está solo ahí. El que consiga que su equipo juegue siempre como ese ratito... O, por ejemplo, un arquero ataja un penal a los 5 minutos, es imposible que ataje mal después. ¿Cuánto es lo emocional? Un montón. Y no sólo en el fútbol”.

• Su primera vez con Riquelme: “Lo que me pasó con Román es que fue alguien que lo vi y dije: ‘Sabe dónde están los otros diez’. Uno jugando se da cuenta. Ahora algo que obsesiona a los entrenadores es hacer que cada uno sepa dónde están los otros diez para que tengan línea de pase, sepan dónde están jugando. Román lo sabía por una foto, por una mirada. Esa fue su manera de hacerse su lugar en el fútbol”.

• La importancia de la gambeta: “Hoy me doy cuenta que cuando yo gambeteaba al primero, el segundo me salía un rato después. Ahora están más cerca, más juntos los equipos. Y afuera se nota un poco más eso”.

• Sus compilados en Youtube: “Tengo un amigo que es el que se acuerda de todo y de vez en cuando me manda que se lo muestra al hijo. Entonces me lo paso al iPad y me gusta verlo, porque además quedan las cosas buenas”.

Aimar con al camiseta de River durante su último paso por el club

