Pablo Matera entre los 10 jugadores más influyentes del rugby mundial

El argentino Matera, tercera línea de Stade Français fue elegido entre los diez jugadores más influyentes del mundo.

¿Quién es el jugador más influyente del rugby mundial? Esa es la pregunta que se hicieron en el medio neozelandés Stuff y crearon un ranking de un total de 50 jugadores. Entre los más destacados, figura el actual capitán de Los Pumas y jugador del Stade Français, Pablo Matera.

Con 290 puntos, Pablo Matera quedó en el noveno lugar, un lugar por delante que el capitán campeón del mundo con los Springboks Siya Kolisi. “Grande, fuerte y muy habilidoso, este forward polifacético se ha convertido en el más influyente de la generación actual de jugadores argentinos. Inspiró a Los Pumas a su histórica victoria sobre los All Blacks en Australia el año pasado con una actuación de mando, mezcla una física fulminante con habilidades sublimes en igual medida. Nunca da un paso atrás en el campo y juega con un orgullo, pasión y ferocidad que son emblemáticos del ADN de su país como nación del rugby”, describieron al tercera línea.

Además, desde el portal neozelandés agregaron: “Envuelto en una controversia a fines del año pasado por publicaciones inapropiadas en las redes sociales de su juventud, se disculpó y prometió demostrar su valía ante sus fanáticos una vez más. Ahora ejerce su oficio para el Stade Français tras la desaparición de los Jaguares”.

El jurado estuvo integrado por un panel de nueve integrantes: los periodistas de rugby de Stuff, Aaron Goile, Marc Hinton, Paul Cully, Richard Knowler y Robert van Royen; el ex All Black Aaron Mauger, el ex entrenador de los All Blacks Wayne Smith, la ex Black Fern Izzy Ford y la jugadora del Wellington Pride Alice Soper, fueron los encargados para escoger a los 50 jugadores más influyentes. Matera es el único argentino que figura en listado.

El top 10

10. Siya Kolisi: El tercera línea sudafricano fue el capitán de su selección en el mundial Japón 2019 donde obtuvieron la copa del mundo. Es el primer capitán de color que tienen los Springbocks.

9. Pablo Matera: Excapitán del seleccionado argentino, líder del equipo que derrotó a Los All Blacks por primera vez en la historia. Hizo su debut en Los Pumas con tan solo 20 años y desde ahí que es uno de los jugadores más importantes del seleccionado nacional.

8. Brodie Retallick: El segunda línea es uno de los mejores en su posición y uno de los lideres de los All Blacks desde hace casi diez años.

7. Sam Cane: Otro neozelandes, tuvo la díficil tarea de reemplazar el liderazgo de Richie McCaw. Campeón con Nueva Zelanda en el mundial 2015

6. Antoine Dupont: El medio scrum de Francia es el abanderado de la nueva y joven camada que volvió a darle al rugby francés esa distinción de buen rugby que siempre tuvieron.

5. Beauden Barrett: Otro neozelandés que tuvo una difícil tarea, en este caso le toco reemplazar a uno de los mejores de la historia en su puesto de apertura, Dan Carter.

4. Semi Radradra: Jugador mágico de Fiji. Tanto en rugby 15 como en seven se destaca por su juego dinámico y fortaleza física. El mejor jugador fijiano de la historia.

3. Pieter-Steph du Toit: Tercera línea sudafricano. Un todo terreno. Muy importante en el seleccionado sudafricano que ganó el mundial 2019.

2. Aaron Smith: El medio scrum de Nueva Zelanda desde hace más de diez años. Uno de los mejores de la historia en su puesto. Dinámico rápido y habilidoso.

1. Maro Itoje: El segunda línea inglés es el líder del equipo de la rosa. Uno de los jugadores que volvió a colocar a Inglaterra entre los mejores equipos del mundo.

El ranking completo de 50 jugadores/as restantes: 50. Sarah Hirini, 49. Kelly Brazier, 48. Sene Naoupu, 47. Eloise Blackwell, 46. Jessy Trémoulière, 45. Dane Coles, 44. Ruby Tui, 43. Finn Russell, 42. Justin Tipuric, 41. Stacey Fluhler, 40. Virimi Vakatawa, 39. Stuart Hogg, 38. Tadhg Furlong, 37. Charles Piutau, 36. Damian de Allende, 35. Grégory Alldritt, 34. Mako Vunipola, 33. Alun Wyn Jones, 32. Johnny Sexton, 31. James Ryan, 30. Anton Lienert-Brown, 29. Duane Vermeulen, 28. Malcolm Marx, 27. Handré Pollard, 26. Tom Curry, 25. Taniela Tupou, 24. Michael Hooper, 23. Emily Scarratt, 22. Manu Tuilagi, 21. Eben Etzebeth, 20. Billy Vunipola, 19. Romain Ntamack, 18. Sam Whitelock, 17. Kendra Cocksedge, 16. Faf de Klerk, 15. Owen Farrell, 14. Cheslin Kolbe, 13. Portia Woodman, 12. Ardie Savea, 11. Richie Mo’unga.