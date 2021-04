A 100 días de los Juegos Olímpicos de Tokio: quiénes son los argentinos clasificados y cuáles son las chances de sumar nuevas plazas

Luis Scola encabezó a la delegación argentina en la ceremonia de apertura de Río 2016 (Reuters)

El reloj marca la cuenta regresiva para Tokio 2020. Faltan 100 días para los Juegos Olímpicos que quedarán en la historia como los primeros que se realizarán en medio de una pandemia que obligó a las autoridades a retrasar un año su ceremonia de apertura. En este escenario, el deporte argentino ya tiene confirmadas 146 plazas y está a la expectativa de sumar nuevos atletas para la cita olímpica que se desarrollará en la capital de Japón del 23 de julio al 8 de agosto próximo.

Tras la postergación para este 2021, cinco son los deportistas argentinos que se sumaron a la larga lista que encabezan nombres como los de Delfina Pignatiello, la dupla campeona olímpica de vela que integran Santiago Lange y Cecilia Carranza, o la selección argentina de básquet que ya suma dos jugadores en la NBA de la mano de Facundo Campazzo y Gabriel Deck.

En marzo del año pasado, a pocos días de la cancelación de los Juegos Olímpicos, Agustín Destribats logró una clasificación histórica para la lucha. El cordobés consiguió su pasaje en la categoría hasta 65 kilos al vencer 5 a 0 al estadounidense Zain Retherford en el preolímpico panamericano que se llevó a cabo en Ottawa, Canadá, y se transformó en el primer luchador de nuestro país en clasificarse al evento desde Paulo Ibire en Atlanta 1996.

Otra de las que logró asegurarse su debut olímpico en Tokio es Marcela Gómez. En la maratón de Sevilla 2020, la correntina terminó en la décima posición y gracias a que completó la prueba en un tiempo de 2 horas 28 minutos y 58 segundos, batió el récord nacional que estaba en manos de Griselda González desde 1997 y alcanzó la marca mínima para competir en la prueba de 42.195 metros.

En las últimas semanas, la pareja conformada por Milka Kraljev y Evelyn Silvestro ganó el preolímpico continental de remo y se quedó con la plaza para el doble par femenino. Lo propio hizo Federico Gil, el tirador que fue confirmado por la Federación Internacional de tiro deportivo y clasificó gracias a su posición en el ranking de la disciplina skeet.

EL ESCENARIO PARA SUMAR NUEVOS CLASIFICADOS

Paula Pareto todavía no está oficialmente clasificada, pero la campeona olímpica en Río 2016 estará en Tokio para buscar su tercera medalla en los Juegos Olímpicos

Rumbo a la cita olímpica, varias son las disciplinas que todavía están a la espera de confirmar su plaza o que deberán ganársela para conocer una de las ciudades con mayor densidad turística del planeta. Tal vez, el nombre que más impacta que todavía no está confirmado es el de la campeona olímpica de judo Paula Pareto. A la espera del cierre oficial del ranking de judo, la doctora tiene su lugar asegurado para defender el oro: está en el puesto número 5 -suma 5148 puntos- y buscará dar el golpe y subirse al podio por tercera vez en su historial. A estar atentos con Emmanuel Lucenti: el tucumano, que actuó Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016, y puede sumarse a la delegación por obtener una plaza para el continente.

En el caso del atletismo, hay varios casos para destacar. Cambió su forma tradicional de clasificación, ya que a las marcas mínimas establecidas por World Athletics -la federación internacional- le sumó un ranking de puntos. En ese sentido, el mejor argentino posicionado es Germán Chiaraviglio, que viene de ganar la prueba de salto con garrocha en el Campeonato Nacional que se realizó en Concordia, Entre Ríos, triunfo que le permitió sumar buenos puntos camino a Tokio 2020. Hoy, el campeón mundial juvenil y finalista olímpico en Río 2016 marcha en la posición 24 (1232 puntos) y buscará asegurar su lugar en la cita olímpica en el torneo sudamericano que se realizará en mayo en el CeNARD.

Chiaraviglio fue finalista olímpico del salto con garrocha en Río 2016 (Télam)

Otro de los que viene de sumar una importante victoria es Federico Bruno, que ganó la competencia de los 1.500 metros en el torneo argentino y batió su propio récord en dos centésimas (3.38.21) y tiene una buena oportunidad de lograr la plaza a Tokio 2020. Además, Joaquín Gómez en el lanzamiento con martillo, Florencia Borelli en los 5.000 metros y Belén Casetta en los 3.000 con obstáculos mantienen vivo su sueño de competir en territorio japonés.

En el vóley de playa, hay dos parejas que siguen poniéndose a punto para el torneo que les podría dar el pase a los Juegos Olímpicos. Julián Azaad y Nicolás Capogrosso vienen de ganar el circuito sudamericano en Chile y siguen sumando puntos para el ranking que entregará 15 plazas por género luego de mediados de junio. Justamente, del 21 al 27 del sexto mes del año, la dupla masculino y la femenina que integran Ana Gallay y Fernanda Pereyra tendrá la Continental Cup como última opción para quedarse con el pasaje.

En el tenis de mesa, cuatro argentinos tendrán la oportunidad hasta el sábado de lograr la clasificación olímpica en casa. En Rosario se está llevando a cabo el preolímpico continental que entregará cuatro para los varones, tres para las mujeres y un lugar para la dupla que gane el dobles mixto. Allí, las esperanzas están puestas en Horacio Cifuentes, Gastón Alto, Camila Argüelles y Candela Molero.

Belén Pérez Maurice buscará clasificar a sus terceros Juegos Olímpicos (Reuters)

Si hablamos de esgrima, la dos veces olímpica Belén Pérez Maurice buscará ganar el preolímpico que se realizará en San José, Costa Rica -iba a ser en Panamá pero se cambió la sede por la pandemia- al igual que otros especialistas de las diferentes armas de la disciplina. El evento iniciará el próximo 29 de abril. Misma suerte correrá la gimnasia: con la confirmación de que, por ahora, Martina Dominici es la única clasificada, el resto de la selección femenina y masculina buscará sumar una plaza individual en el Panamericano que está fijado del 4 al 13 de junio en Río de Janeiro.

En la natación, más allá de Pignatiello y los lugares asegurados para Julia Sebastián y Santiago Grassi, el equipo argentino tendrá un selectivo en mayo donde buscará lograr nuevas marcas A para sumar nadadores a la delegación. En aguas abiertas, el preolímpico que se iba a disputar en Fukuoka, Japón, se pasó a Setúbal en Portugal para los días 19 y 20 de junio. La eterna Cecilia Biagioli con Romina Imwinkelried entre las mujeres más Ivo Cassini y Joaquín Moreno (varones) buscarán una de las plazas en juego.

Otra de las que buscará ganarse un lugar en la última instancia disponible es Florencia Leithold en el arco recurvo de tiro con arco. La cordobesa, que estuvo a un paso de lograr el pasaje en el certamen panamericano de Monterrey, México, tendrá el preolímpico del 18 al 21 de junio en París, Francia. Ahí, sólo los ganadores de la competencia clasificarán a Tokio 2020.

En el caso del remo y el canotaje, la primera disciplina tendrá su clasificatorio final entre el 15 al 17 de mayo en Lucerna, Suiza; mientras que el segundo deporte vio cómo se suspendió el panamericano de Brasil por la crisis sanitaria y habrá una reubicación de plazas en las que Argentina podría ganar dos lugares que engrosarían al equipo para Japón.

Lele Usuna se consagró como el primer campeón de la era olímpica del surf en el Mundial de la ISA. En 2019, se subió al podio en los Juegos Panamericanos

A la espera de lo que sucederá con el tenis -los cupos se repartirán a partir del 7 de junio por los ranking de la ATP y WTA-, el surf es otra de las disciplinas que podría darle al deporte argentino nuevos clasificados en las próximas semanas. El equipo argentino ya está en El Salvador entrenando para el Mundial que se realizará del 29 de mayo al 6 de junio. Uno de los actores con chances será el medallista panamericano Lele Usuna.

Otras disciplinas como el triatlón, pentatlón moderno, el karate y el golf esperan la culminación del período de clasificación por ranking más otros eventos relevantes de su calendario para definir las últimas plazas.

El avión de Argentina ya tiene 146 asientos confirmados. Ahora sólo será tiempo de esperar quiénes son los próximos pasajeros que se pueden sumar con destino a Tokio en los 100 días que quedan para salir a escena en el mundo olímpico.

TODOS LOS CLASIFICADOS DEL DEPORTE ARGENTINO

Agustín Destribates - Lucha

Agustín Destribats hará su debut en los Juegos Olímpicos de mayores

Logró una clasificación histórica para la lucha. El cordobés consiguió su pasaje en la categoría hasta 65 kilos al vencer 5 a 0 al estadounidense Zain Retherford en el preolímpico panamericano que se llevó a cabo en Ottawa, Canadá, y se transformó en el primer luchador de nuestro país en clasificarse al evento desde Paulo Ibire en Atlanta 1996.

Milka Kraljev y Evelyn Silvestro - Remo

Milka Kraljev y Evelyn Silvestro clasificaron a Tokio 2020 en remo

La dupla triunfo en la prueba del doble par peso ligero en el preolímpico americano de la disciplina que se llevó a cabo en la Laguna Rodrigo de Freitas, de la ciudad de Río de Janeiro, y se aseguraron su participación en Tokio 2020. Kraljev y Silvestro dominaron la final A y se quedaron con el primer puesto gracias a un tiempo de 7:30.210. Detrás del bote argentino terminó la pareja de Brasil conformada por Isabelle Camargos y Vanessa Cozzi y en el tercer lugar finalizaron las chilenas Isidora Niemeyer y Yoselyn Carcamo Ponce. Es para destacar que Milka Kraljev participará de sus terceros Juegos Olímpicos, ya que dijo presentes en la edición de Atenas 2004 y en Londres 2012.

Federico Gil - Tiro deportivo

Federico Gil volverá a competir en los Juegos Olímpicos para Argentina

El tirador accedió a los próximos Juegos Olímpicos luego de su participación en la Copa del Mundo que se disputó en Nueva Delhi, India. El atleta terminó en el puesto 10 de la modalidad skeet (platillo) y a pesar que no alcanzó la final se aseguró su segunda participación olímpica después de la de Río 2016 por su posición en el ranking olímpico de la ISSF, la federación internacional de tiro.

Selección masculina de fútbol

La selección argentina Sub 23 logró la clasificación a Tokio 2020 después de consagrarse campeón en el preolímpico que se disputó en Colombia (REUTERS/Luisa González)

De la mano de Fernando Batista, que armó un equipo sin figuras rutilantes, la Selección Sub 23 ganó el preolímpico -logró el objetivo una fecha antes- y se clasificó para los próximos Juegos Olímpicos. Después de completar una primera ronda perfecta, que incluyó triunfos ante Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela, en el cuadrangular final el equipo volvió a mostrar una gran versión: venció a Uruguay y otra vez a los locales para sellar el pasaje olímpico. Con el aporte de Alexis Mac Allister, Nicolás Capaldo y Julián Álvarez en el circuito de juego, sumado a la seguridad defensiva que lideró el capitán Nehuén Pérez, sumado al aporte de Adolfo Gaich, Argentina será uno de los protagonistas del fútbol masculino en la capital de Japón.

Francisco Saubidet y Celia Tejerina - Clase RS:X - Vela

Francisco Saubidet Birkner logró una plaza para Argentina (Twitter: @PrensaCOA)

En el Campeonato Sudamericano que se realizó en Mar del Plata, Francisco Saubidet Birkner y Celia Tejerina se adjudicaron las plazas continentales en juego para la clase RS:X de la vela, tras consagrarse en el torneo. Detrás de Francisco, que se consagró campeón de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Nanjing 2014, terminó su hermano Bautista, que en 2019 ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima. Por su parte, Tejerina -plata en Lima 2019- buscará volver a ser olímpica como hace cuatro años en Río 2016. En ambos casos, los atletas lograron la plaza para el país y será la Federación Argentina de Yachting la que defina los competidores olímpicos.

Belén Tavella y Lourdes Hartkopf - clase 470 - Vela

La dupla femenina se consagró campeona del Sudamericano que se llevó a cabo en Mar del Plata y se aseguró su participación en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Belén Tavella y Lourdes Hartkopf tendrá su estreno olímpico y se suman al equipo de la vela argentina, que ya logró 11 plazas para decir presente en la capital de Japón.

Selección femenina de voleibol

La selección femeina de voley, en los Panamericanos de Lima 2019

Después de su primera experiencia olímpica en Rio 2016, Las Panteras sufrieron un proceso de cambio: a principios de 2019 se fue el entrenador Guillermo Orduna, reemplazado por Hernán Ferraro, histórico armador de la selección masculina. En su estreno como DT de un equipo femenino y de un conjunto nacional, la selección ganó el preolímpico que se disputó en Colombia y logró la plaza continental para el voleibol femenino.

Selección masculina de handball

La selección masculina de handball clasificó a Tokio tras ganar el Panamericano de Lima (REUTERS/Sergio Moraes)

El conjunto conducido por el español Manolo Cadenas dio el golpe en el handball masculino de los Juegos Panamericanos Lima 2019: tras la sorpresiva derrota de Brasil en manos de Chile, Los Gladiadores jugaron el partido por la medalla dorada y el pasaje a Tokio 2020 contra la selección trasandina. Con una gran actuación de Diego Simonet -la figura de uno de los mejores equipos del balonmano europeo-, que anotó 11 goles, el equipo masculino venció 31-27 a Chile y volverá a ser olímpico al igual que lo hizo en Londres 2012 y Rio 2016.

Agustín Vernice - Canotaje

Agustín Vernice tendrá su debut olímpico en Tokio 2020

Tras coronar una gran actuación en los Juegos Panamericanos -se consagró campeón en la categoría K1 1000 y K2 1000 en compañía de Manuel Lascano-, el palista de 26 años oriundo de Olavarría estiró su buen momento en el Mundial de canotaje de Szeged, Hungría: terminó en el puesto 9 del K1 1000 y, gracias a la redistribución de plazas mundiales, se aseguró su plaza para lo que será su estreno en los Juegos Olímpicos.

Delfina Pignatiello - Natación

Delfina Pignatiello, una de las mejores exponentes del deporte argentino (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Una de las mejores exponentes del deporte argentino tendrá su primera prueba en los Juegos Olímpicos. Después de su participación en Buenos Aires 2018, la edición olímpica para jóvenes de entre 15 a 18 años que se realizó en la capital argentina, la nadadora logró la marca mínima clase A para los 400 y 800 metros libres -dichos registros los consiguió en el torneo Mare Nostrum que se realizaron en Mónaco y Barcelona- y también para la competencia de los 1.500 metros libres.

Selección masculina de hockey sobre césped

La selección masculina de hockey fue campeona en los Juegos Olímpicos en Rio 2016 y buscará defender la medalla dorada en Tokio (REUTERS/Sergio Moraes)

Los campeones olímpicos en Rio 2016 estarán en Tokio 2020 para defender su medalla de oro. Tras el título histórico en los primeros Juegos Olímpicos que se organizaron en Sudamérica, el ex conjunto de Germán Orozco logró la clasificación en los Juegos Panamericanos. Después de ganar todos sus partidos por amplio margen, Los Leones superaron 5-2 a Canadá en la final de Lima 2019 y sacaron los pasajes para competir en Japón. Ahora, el equipo de Juan Manuel Vivaldi, Pedro Ibarra y el resto de los históricos es dirigido por Mariano Ronconi.

Martina Dominici - Gimnasia artística

Martina Dominici ganó la medalla de oro en la prueba All Around de los Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018

A lo largo de todo el ciclo olímpico para Tokio 2020, Dominici trabajó para ser la mejor gimnasta del país. Y lo logró. Después de ganar la medalla de oro en la prueba All Around -competencia que combina los cuatro aparatos de la gimnasia femenina- de los Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018, y de ser la mejor representante en los Panamericanos de Lima 2019, Martina logró su clasificación olímpica en el Mundial de Stuttgart: con 20 pasajes olímpicos en juego para las atletas que no tenían cupo, la argentina logró el séptimo mejor resultado entre dicho grupo. Terminó en la posición 31 de la prueba general y selló su objetivo olímpico.

Selección masculina de rugby seven

Los Pumas 7 buscarán mejorar la actuación de Rio 2016

En el recuerdo quedará que Los Pumas 7 fueron los primeros argentinos en clasificar para Tokio 2020. En los primeros días de agosto de 2019, antes de viajar con destino a Lima para coronarse campeones panamericanos, el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora ganó el preolímpico continental que se disputó en Santiago de Chile y se quedó con la única plaza continental. Tras el diploma olímpico que consiguieron en Rio 2016 -cayeron con Gran Bretaña en los cuartos de final-, el objetivo del seleccionado de rugby seven será buscar subirse al podio olímpico en Japón.

Fernanda Russo - Tiro deportivo

La felicidad de Fernanda Russo en los Panamericanos de Lima 2019 (Juan Carlos Guzman / Lima 2019)

Después de hacer historia con en su debut olímpico con sólo 16 años -terminó entre las 20 mejores tiradores en los Juegos Olímpicos Rio 2016-, Fernanda Russo lo volvió a conseguir: en la prueba individual del rifle de aire 10 metros de los recientes Juegos Panamericanos que se disputaron en Lima, la riojana terminó en el tercer puesto: además de ganar la medalla de bronce panamericano, también ganó una plaza olímpica para estar en Tokio 2020.

Selección masculina de ciclismo

Maximiliano Richeze, un ciclista de reconocimiento internacional y que se coronó campeón en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 (AP)

A finales de octubre del 2019, la Unión Ciclista Internacional (UCI) hizo oficial el ranking de clasificados para los Juegos Olímpicos y Argentina, gracias a terminar en el puesto número 49, se aseguró una plaza para la competencia de ruta. El equipo argentino alcanzó dicha ubicación después de sumar los puntos necesarios a lo largo de la temporada, gracias a la participación en diferentes carreras en las que compitieron Eduardo Sepúlveda, Nicolás Tivani, Nicolás Naranjo, Tomás Contte, Rubén Ramos, Laureano Rosas, Juan Pablo Dotti y Maximiliano Richeze, un ciclista de reconocimiento internacional y que se coronó campeón en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Selección femenina de hockey sobre césped

Las Leonas intentarán dejar atrás el mal trago de Rio 2016 (Reuters)

Las Leonas son sinónimo de histórica olímpica en Argentina. Medallista desde los Juegos de Sydney 2000 hasta Londres 2012 de manera consecutiva, lo sucedido en Rio 2016 marcó un cambio de era: por primera vez en cuatro Juegos Olímpicos consecutivos, el seleccionado femenino de hockey sobre césped no luchó por una medalla olímpica. Después de la etapa de Agustín Corradini como entrenador del equipo -estuvo al frente por dos años-, a fines de 2018 regresó Carlos Retegui con el objetivo de lograr lo que consiguió con las varones en la última versión olímpica: subirse a lo más alto del podio. La clasificación a Tokio 2020 las obtuvieron con el título en los Juegos Panamericanos.

Nadia Podoroska - Tenis

Nadia Podoroska en acción, durante los Panamericanos de Lima (REUTERS/Ivan Alvarado)

A diferencia de ediciones anteriores, el tenis de los últimos Juegos Panamericanos tuvo un cambio rotundo en su formato. Los campeones en Lima 2019 iban a asegurarse una plaza olímpica y eso fue lo que hizo Nadia Podoroska. La oriunda de Rosario, Santa Fe, ganó la medalla de oro en el singles femenino para quedar a un paso de su participación en Tokio 2020 y luego ratificó su gran momento el año pasado con su histórica participación en Roland Garros, torneo en el que llegó hasta las semifinales. Hoy, la rosarina marcha en la posición número 45 del ranking de la WTA.

Selección masculina de voleibol

La selección masculina de voley en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 (Prensa COA)

En Ningbo, China, el voleibol masculino rubricó su clasificación a Tokio 2020. En uno de los preolímpicos mundiales organizados por la Federación Internacional, el conjunto dirigido por Marcelo Méndez ganó el torneo clasificatorio para quedarse con la plaza en juego. Tras ganarle a Canadá y Finlandia por 3-1, el último encuentro del certamen fue un mano a mano ante los locales. Gracias a una gran actuación de Facundo Conte en el ataque, y con el armado de Luciano De Cecco, el seleccionado venció 3-2 al equipo chino para confirmar su presencia en los Juegos Olímpicos.

Selección masculina de básquet

La selección masculina de básquet viene de ganar el oro en Lima 2019 y ser subcampeón del mundo en China (Reuters)

Tras la obtención de la medalla dorada en los Juegos Panamericanos, el equipo dirigido por Sergio Hernández viajó a China con la clasificación olímpica como primer objetivo. Después de superar la primera fase del Mundial, ya en los cuartos de final, una victoria de Estados Unidos ante Brasil le aseguró a Argentina una de las dos plazas olímpicas en juego. De la mano de Luis Scola -será su último torneo con la Selección- y un Facundo Campazzo ya asentado en la NBA, el seleccionado intentará volver a ganarle a potencias del mundo del básquet para soñar en la capital japonesa.

Santiago Lange y Cecilia Carranza Saroli - Vela

Santiago Lange y Cecilia Carranza hicieron historia en los Juegos Olimpicos de Rio 2016

En Rio 2016, la dupla que compitió en la prueba Nacra 17 hizo historia para el deporte argentino con la medalla de oro que logró en la Bahía de Guanabara. El navegante, que ya tenía dos podios olímpicos, se recuperó de un cáncer y en dúo con la rosarina se subieron a lo más alto del podio. De cara a Tokio 2020, donde buscarán volver a subirse al podio, Lange y Carranza se aseguraron la plaza después de terminar en la tercera colocación en el Mundial de Aarhus, Dinamarca, que se realizó en agosto de 2018.

Marcela Gómez, Joaquín Arbe y Eulalio Muñoz - Maratón

Eulalio Muñoz, uno de los clasificados en maratón (@eulaliomjr)

Dos nuevos nombres en la distancia de 42,195 kilómetros se aseguraron su lugar para los próximos Juegos Olímpicos. El chubutense Joaquín Arbe llegó en el séptimo lugar de la maratón de Buenos Aires y, gracias a su marca de 2 horas con 12 minutos y 21 centésimas, logró el registro para Tokio 2020 requerido por la federación internacional de atletismo. Lo mismo ocurrió con Eulalio Muñóz. El nacido en Gualjaina, un pequeño pueblo de poco más de 1.000 habitantes ubicado en la meseta central de Chubut, bajó siete segundos su mejor marca en el maratón de Valencia -marcó un tiempo de 2 horas 11 minutos y 23 centésimas- y sacó pasaje olímpico. En febrero del 2020 se sumó la correntina Marcela Gómez luego de romper el récord argentino en la maratón de Sevilla.

Equipo de salto masculino - Ecuestre

El equipo de ecuestre argentino (Prensa COA)

José María Larocca era el único en lograr la clasificación olímpica para Tokio 2020. Después de terminar en el segundo puesto de la prueba individual de sato en los Juegos Panamericanos, el jinete que reside en Suiza se ganó un lugar en la competencia individual masculina que se realizará en la capital de Japón. Pero una situación de doping positivo cambió el escenario para la equitación argentina: el equipo de salto -compuesto por el propio Larocca, Martín Dopazo, Matías Albarracín y Carlos Cremona- se vio beneficiado porque uno de los jinetes del equipo de Canadá dio positivo en un control en Lima 2019 y esto le permitió subir del quinto al cuarto puesto en la prueba grupal, lo que aseguró la plaza para el equipo masculino.

Sergio Alí Villamayor - Pentatlón moderno

Sergio Alí Villamayor, clasificado al pentatlón moderno (Prensa-COA)

El representante del Ejército Argentino cortó una larga racha de Juegos Panamericanos sin medallas para el pentatlón moderno de Argentina. Tras 68 años, Villamayor terminó en la tercera posición de la prueba masculina individual de Lima 2019, lo que le valió asegurarse una plaza del continente americano para los próximos Juegos Olímpicos.

Julia Sebastián - Natación

Julia Sebastián durante los Panamericanos de Lima (AP Photo/Fernando Vergara)

La nadadora santafesina se clasificó a Tokio 2020, luego de marcar un tiempo de 1:06.98 en la serie que la tuvo como protagonista en los 100 metros pecho de los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019. Gracias a dicho registro, Sebastián batió el récord sudamericano y se metió en la final de la prueba, en la que luego terminó ganando la medalla de plata.

Santiago Grassi - Natación

Santiago Grassi, otro de los nadadores que consiguió su pasaje a Tokio 2020

Al igual que sucedió con Julia Sebastián, otro nadador oriundo de Santa Fe se aseguró su plaza olímpica en una serie clasificatoria de los últimos Juegos Panamericanos. Grassi, que ya compitió en los Juegos Olímpicos de Rio 2016 y que terminó sus estudios en la Universidad de Auburn, Alabama, -compitió en el programa deportivo de la NCAA de la natación norteamericana-, marcó un tiempo de 51.92 segundos en los 100 metros mariposa.

Melisa Gil - Tiro deportivo

Melisa Gil en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 (Prensa-COA)

Después de ganar un diploma en los Juegos Olímpicos de Río 2016, la especialista en skeet -una prueba que consiste en derribar múltiples platos con disparos-, se clasificó a la definición de la competencia en los Juegos Panamericanos y se aseguró su plaza olímpica. Ya en la final, terminó en la cuarta colocación.

Alexis Eberhardt - Tiro deportivo

Alexis Eberhardt, uno de los atletas argentinos en Tokio 2020 (Prensa-COA)

Parte del equipo joven que conforma Fernanda Russo y otros tiradores, Eberhardt fue uno de los deportistas argentinos que aprovechó su buena actuación en los Juegos Panamericanos para lograr la plaza olímpica en la prueba de rifle 3 posiciones 50 metros. En la final de Lima 2019 quedó a un paso del podio, al finalizar en el cuarto lugar.

Facundo Olezza - Vela

Facundo Olezza dirá presente en Tokio 2020 (NA)

El 9 de agosto de 2018, Argentina sumó su primera plaza camino a Tokio 2020. Y fue gracias a Olezza. El navegante, participante de la clase Finn -una pequeña embarcación con una vela-, logró la clasificación en el Mundial de Dinamarca. El nacido en la Capital Federal terminó quinto en regata final y fue séptimo en el torneo, lo que le valió un lugar en la redistribución de plazas mundiales de la categoría.

Lucía Falasca - Vela

Lucia Falasca ya partició de los Juegos Olímpicos de Rio 2016 (REUTERS/Benoit Tessier)

La representante de la clase Radial, que ya tuvo su estreno olímpico en Rio 2016, logró la plaza para la delegación argentina en Lima 2019: su tercera posición en la competencia de los Juegos Panamericanos le dio el pasaje a Tokio.

Sol Branz y Victoria Travascio - Vela

Victoria Travascio y Maria Sol Branz en acción (REUTERS/Brian Snyder)

La dupla femenina de la clase 49er FX, que también compitió en los pasados Juegos Olímpicos que se hicieron por primera vez en Sudamérica, tenía como objetivo lograr la clasificación en Lima 2019. Lo consiguieron gracias a su tercer puesto, y a que el combinado de Brasil ganó la prueba (el dúo Branz-Travascio obtuvo una de las dos plazas en juego para el continente).

Francisco Guaragna - Vela

Francisco Guaragna consiguió el puesto 14 en el Mundial que se llevó a cabo en Sakaimanato (@panchoguaragna)

Ganó la plaza en la clase Láser Standard, gracias a conseguir el puesto 14 del Mundial que se llevó a cabo en Sakaimanato, Japón, en julio del 2019. En el transcurso del año pasado, la Federación Argentina de Yachting confirmó que Guaragna será el representante en la discplina.

