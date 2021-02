El hermano de Riquelme firmó en Atlanta: será dirigido por un ex compañero de Román en Boca

El enganche de 24 años llega desde el fútbol uruguayo (Atlanta Oficial)

Después de haber cumplido un período de prueba, Sebastián Riquelme se convirtió en nuevo refuerzo de Atlanta, que afrontará en breve la próxima temporada de la Primera Nacional. El hermano de Román llegó proveniente del Club Atenas de San Carlos, de la segunda división uruguaya. “El volante creativo de 24 años se sumó al primer equipo bohemio. Surgió en Argentinos Juniors y pasó por el fútbol chileno, español y uruguayo”, lo presentaron en las redes sociales.

El hermano de Román se mostrará en la categoría en la que se retiró el ídolo de Boca, antes de colgar los botines con la camiseta del Bicho de La Paternal a fines de 2014. Sebastián es un enganche de gran técnica que terminó de convencer en el último amistoso que disputó el plantel frente a Midland. Luego de que los titulares igualaran 1 a 1, los suplentes cayeron 2-1 con un gol suyo de tiro libre.

Cabe recordar que el elenco de Villa Crespo es dirigido por un ex compañero de Juan Román Riquelme como Walter Erviti, quien tomó las riendas para esta campaña. El ex futbolista está acompañado en el cuerpo técnico por otro ex xeneize como Leandro Gracián, cercano a la familia Riquelme.

Walter Erviti y Leandro Gracián, ex compañeros de Riquelme en Boca, comandan al equipo bohemio

Atlanta cayó en los cuartos de final por el segundo ascenso a Primera (en manos de Estudiantes de Caseros) y viene de ser eliminado en los 32avos de final de la Copa Argentina la semana pasada por Villa San Carlos, con el que empató 0 a 0 antes de ser derrotado en la tanda de penales.

Seba Riquelme, que tuvo sus últimas experiencias como profesional en El Ejido del ascenso español y Atenas de San Carlos de Montevideo, firmó junto al extremo derecho Facundo Taborda, también proveniente de la entidad uruguaya.

Desde que Erviti comenzó a trabajar con el plantel a principios de febrero la directiva consiguió la renovación del arquero y capitán Juan Francisco Rago y fichó al guardameta Damián Tello, los defensores Mauro Luque, Martín López, Martín García y Lucas Medina; los mediocampistas Gabriel Ramírez y Gonzalo Casazza; y los delanteros Ignacio Colombini, Santiago Solari y el paraguayo Pablo Martínez.

Seba Riquelme le anotó un gol de tiro libre a Midland en el último amistoso preparatorio (Atlanta Oficial)

“Siempre dejo de lado el resultado. En lo que hago hincapié es en la manera que buscamos para llegar a los objetivos. El deseo no es solo ganar. Estoy acá para ganar de una manera que me identifica como ser humano”, advirtió Erviti en diálogo con Mundo Ascenso.

Atlanta integrará la Zona A del campeonato de la Primera Naciona y debutará nada menos que en el clásico frente a Chacarita en San Martín (con fecha y horario a confirmar). Además se medirá con otros conjuntos importantes como Quilmes, Tigre, Belgrano de Córdoba, Nueva Chicago y San Martín de Tucumán, entre otros.

