A seis años del retiro de Riquelme, la FIFA le hizo un especial homenaje: la llamativa omisión de dos equipos

Hoy se cumplen seis años del retiro de Juan Román Riquelme y la FIFA lo recordó con un homenaje en su cuenta de Twitter. Fue con un mensaje y cuatro fotos, dos de ellas en Boca, donde es uno de los máximos ídolos del club, la Selección Argentina y el Villarreal. El ex mediocampista anunció su despedida de la práctica profesional luego de haber ascendido a Primera con Argentinos.

En el tuit de la entidad rectora figura una frase de JRR: “El mejor juguete que he tenido es una pelota de fútbol. La persona que la inventó es mi héroe”. Se agrega el mensaje “en este día en 2015 se retiró un hombre que hacía cosas asombrosas con una pelota. Los fanáticos de Boca Juniors, el Villarreal y la Selección Argentina nunca olvidarán la magia de Juan Román Riquelme”. No se menciona al Barcelona, el club donde jugó luego de su primera salida de Boca. Tampoco a Argentinos. Es posible que sus no inclusiones se deba a que solo disputó una temporada en cada equipo. En tanto que la publicación tuvo 1.100 retweets, fue citado 137 veces y tuvo 4.900 “me gusta”.

Las fotos seleccionadas son dos con la camiseta del Xeneize. Una de 2001, año en el que logró su segunda de tres Copa Libertadores con la institución azul y oro. La otra es de su último título con la entidad de La Ribera, en 2011. La imagen del Villarreal es con su clásico festejo del Topo Gigio. Con ese equipo llegó a las semifinales de la Champions League en 2005/2006. Y la de la Selección es la del cotejo frente a Países Bajos en el Mundial de Alemania de 2006 donde aparece rodeado de cuatro jugadores naranjas.

No es la primera vez que la FIFA le brinda un tributo a Román. En 2019 difundió un video focalizado en su paso por las selecciones nacionales de mayores y una juvenil. Fue sobre el mencionado Mundial de mayores y el Sub-20 de Malasia 1997, donde fue campeón mundial. También acompañó con unas palabras alusivas: “Uno de los grandes creadores de juego de la historia. Juan Román Riquelme. Clase, pausa y dominio”.

También en 2019, la FIFA incorporó a Riquelme en su “Salón de la Fama”. Fue incluido entre los mejores ‘Diez’ de la historia junto a Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Pelé, Zinedine Zidane, Zico y Roberto Baggio, entre otros.

En tanto que hace seis años, cuando el actual vicepresidente de Boca anunció su retiro, la FIFA también lo saludó por la misma red social y puso “el último 10”.

Luego de una gran campaña como futbolista y se tomó un largo descanso del ambiente. Pero regresó con su rol de dirigente. Luego de las elecciones de diciembre de 2019, Riquelme asumió como el número dos de Boca detrás de Jorge Amor Ameal, pero tiene –tal vez- la mayor injerencia en las decisiones del fútbol profesional del club.

