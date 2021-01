Diego Schwartzman planea ganar su primer título de la temporada en el Abierto de Córdoba

Diego Schwartzman celebra un tanto durante su partido de cuartos de final del Abierto de Italia contra el español Rafa Nadal disputado en el Foro Italico en Roma el 19 de septiembre de 2020. Foto: REUTERS/Riccardo Antimiani

El Abierto de tenis de Córdoba, parte del calendario de la ATP que se jugará en febrero, contará con el porteño Diego Schwartzman, actual número 9 del mundo y mejor sudamericano del ranking, como figura principal en su tercera edición.

El Open de Córdoba, que se llevará a cabo en el complejo deportivo Mario Kempes y será uno de los primeros torneos de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo luego del Abierto de Australia, tendrá como principal particularidad que se jugará a puertas cerradas y funcionará en formato burbuja, con los protocolos sanitarios requeridos a causa de la pandemia de coronavirus.

“En los dos años previos tuvimos mucho público y lo vamos a extrañar, pero la realidad es que hoy no se venden entradas y debemos priorizar la salud. Por cómo está el mundo, ya es un sueño presentar este evento”, expresó Mariano Ink, director del certamen, en el lanzamiento del evento para los medios de prensa vía Zoom.

El torneo comenzará el domingo 21 de febrero con la ronda de clasificación y continuará hasta la final del domingo 28. Los premios de la ATP se redujeron casi a la mitad para equilibrar los costos del evento: este año serán de 334.000 dólares contra los 624.000 que se repartieron en la edición 2020.

El Peque Schwartzman, semifinalista de Roland Garros en 2020, será el máximo favorito y también habrá presencia de otros tenistas argentinos como Guido Pella (44 del ranking ATP) y Juan Ignacio Londero (81), campeón de la primera edición del certamen cordobés, en 2019.

Ink confirmó que la lista de inscriptos cerrará el 25 de enero y recién entonces se comunicarán las invitaciones especiales (wild cards) para el cuadro principal y para la clasificación.

Todos los tenistas participantes deberán llegar a la Argentina con hisopado negativo y serán controlados durante la semana mediante testeos en Córdoba, “con la ayuda del gobierno de la provincia”.

El hotel y el complejo deportivo serán acondicionados para tener sectores especiales en los que jugadores, entrenadores y organizadores puedan mantener el distanciamiento necesario para evitar contagios.

Además, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Héctor Pichi Campana, se refirió a la realización del certamen en su provincia. “Esta tercera edición llega en medio de situaciones muy particulares que vive el mundo, pero haremos lo posible para que la gente lo pueda disfrutar a través de la televisión. Como ex deportista digo que uno siempre añora la competencia, se entrena y se prepara para hacerlo con público pero hoy es mejor hacerlo sin público que no hacerlo”, destacó el ex basquetbolista.

SEGUÍ LEYENDO

Escándalo en el Australian Open: 47 tenistas no podrán entrenarse durante 14 días porque se detectaron casos de coronavirus en sus vuelos

Alarmas en hoteles para evitar salidas y la deportación como máxima pena: las restricciones que analiza Australia para su Grand Slam

Un jugador se enteró de que tenía coronavirus en pleno partido de la qualy del Abierto de Australia