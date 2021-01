Una banda de rock de ex futbolistas le hará un homenaje a Diego Maradona antes de la final entre Boca y Banfield

Banda de rock de futbolistas rendirá homenaje a Maradona

La Copa Diego Armando Maradona llega a su ansiada final este domingo y en el encuentro decisivo también habrá homenajes a la memoria del gran ídolo argentino que le da el nombre al certamen. En la previa del duelo entre Boca y Banfield en el estadio Bicentenario de San Juan, la organización de la competencia ideó una peculiar manera de recordar al ex futbolista fallecido el pasado 25 de noviembre a los 60 años.

El show apertura estará a cargo de la banda de rock que los ex futbolistas Héctor Bracamonte, Gonzalo Rodríguez, Marcos Angeleri, Pablo Lugüercio y Pablo Bezombe conformaron para la ocasión. Por el momento, desde la Liga Profesional de Fútbol solo anunciaron a los participantes del homenaje aunque no anticiparon qué canciones tocarán.

“Siempre fue un hobbie, nunca hice nada serio. De caradura, igual a como jugaba”, contó Lugüercio, que estará a cargo de los teclados. Gonzalo Rodríguez, en tanto, contó que toca la guitarra desde los 12 años. “A esa edad comencé a hacerle canciones a la familia”, dijo el ex defensor de San Lorenzo.

En tanto que Bracamonte tocará el bajo. Proveniente de una familia amante de los instrumentos, el ex delantero bromeó: “Yo conozco de música, pero no tengo el talento”. Finalmente, Bezombe hará su parte desde la batería. “Estudié un poquito con un profe”, sostuvo el ex mediocampista de Racing.

Una vez que termine el show de apertura, será el turno de que ruede la pelota. Boca y Banfield entrarán en acción para definir al campeón de la Copa Maradona de la Liga de Fútbol Profesional. El duelo decisivo, que será a puertas cerradas, será el domingo 17 de enero en el estadio Bicentenario de San Juan y comenzará a las 22.10. El árbitro será Facundo Tello, quien estará secundado por Juan Pablo Belatti (asistente 1), Hernán Maidana (asistente 2), Nicolás Lamolina (cuarto árbitro) y Cristian Navarro (quinto árbitro).

De acuerdo al reglamento de la Copa Maradona, la final se disputará a un solo partido y si al cabo de los 90 minutos reglamentarios el resultado fuera empate, la definición será mediante la ejecución de tiros desde el punto penal. Al finalizar el encuentro, se realizará la ceremonia de premiación al campeón.

