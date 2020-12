El equipo de la resiliencia: los dolorosos obstáculos personales que superaron varias figuras de Boca para llevarlo otra vez a las semifinales de la Libertadores

Boca le ganó a Racing en lo futbolístico y también lo mental (REUTERS/Juan Mabromata)

En conferencia de prensa, Sebastián Beccacece admitió que Boca tuvo una superioridad mental. Carlos Tevez, todavía en caliente en el césped de la Bombonera, opinó con el micrófono delante que reapareció el espíritu del equipo. Y el mayor reflejo se vio (de principio a fin) en el terreno de juego. El Xeneize fue una aplanadora y si la serie recién se definió en el pitazo final fue porque Gabriel Arias tuvo una actuación soñada en el arco de Racing. Los engranajes futbolísticos funcionaron al igual que el planteo táctico y las variantes ofrecidas por Miguel Ángel Russo aunque también hubo un trabajo de la cabeza.

Los últimos rendimientos de Boca habían dejado bastante que desear. Fueron varios: la revancha contra Inter de Porto Alegre, el empate agónico de Arsenal y el traspié en Avellaneda en la ida de cuartos ante la Academia. La última remontada como visitante de Independiente le sirvió como un envión anímico para afrontar el partido más importante del año. Desde el Consejo de Fútbol se bajó una línea clara y el cuerpo técnico trabajó en el aspecto psicológico para que el plantel exhibiera una imagen completamente distinta.

Era inadmisible quedar afuera de una Libertadores que parece ahora más alcanzable que nunca sin el mínimo de rebeldía necesario para superponerse ante las adversidades. Y no fueron pocas, desde el entrenador hasta varias figuras del plantel, en el plano personal.

Miguel Russo casi se quiebra en vivo al término del partido

Tras la clasificación a la Fase Campeonato de la Copa Diego Maradona, a Russo se le resquebrajó la voz cuando le dedicó el triunfo a la familia de un amigo que había fallecido y al mismo tiempo le envió fuerzas a un hombre muy querido por él y todo el fútbol argentino como Alejandro Sabella, que a los pocos días fallecería.

El caso familiar de Tevez viene de arrastre. Desde que se decretó la pandemia del coronavirus Carlitos padece a diario por el estado de salud de su padre, quien estuvo internado de gravedad por ser COVID-19 positivo, cuadro que se agravó por su diabetes, obesidad y una neumonía. “Es muy duro. Tengo sensaciones complicadas. En el entretiempo hay veces que uno se larga a llorar. No puedo explicarlo. Son momentos que uno no puede explicar”. Las palabras del Apache tras la derrota con Talleres de Córdoba en la Bombonera y su rostro con los ojos llorosos, estremecieron.

Tevez y Wanchope en el velorio de Diego Maradona

De fondo, una bandera con la firma de La 12 reza “muchas fuerzas Carlitos y familia Tevez”. Él agradeció: “Los hinchas son los que me sostienen, los que están. Ver esa bandera me infla el pecho. Esto sigue, yo estoy de pie, igual que mi familia”. Con sentimientos a flor de piel tuvo que salir a la cancha a horas de haber perdido a su ídolo y amigo personal Diego Armando Maradona. Ese golpe significó un golpe al corazón de todos los futboleros pero fundamentalmente al pueblo xeneize. Tanto Tevez como Ramón Ábila (artífice de los festejos dedicados a Dalma en la victoria ante Newell’s), quienes asistieron a su velatorio privado, tuvieron que ponerle el pecho a la situación y defender el escudo de Boca con hidalguía pese a los traumas personales.

En ese sentido, Wanchope probablemente sea el que peor la pasó en las últimas semanas. El cordobés sintió el cimbronazo por la pérdida de Diego pero le tocó atravesar también la de un familiar directo: “Vengo golpeado hace varios meses. La pandemia me quitó a mi hermano. Se quitó la vida en mi casa por una depresión que no nos enteramos que tenía. Es algo que le ha pasado a mucha gente y quiero darle el mensaje de que pida ayuda. No se dan una idea la tristeza que se siente que te digan de un llamado a otro que tu hermano se quitó la vida en tu propia casa. El dolor de mis padres, de mi familia. Se ha vuelto muy triste mi casa y yo estoy ahí para apoyarlos. Es todo golpes, se muere tu ídolo, pasa esto familiarmente. Es una tortura el día a día”.

La palabra de Wanchope Ábila

La entereza de Ábila ante la cámara llamó poderosamente la atención. En los días previos al desquite con Racing trabajó a destajo para recuperarse de una lesión muscular que lo marginó de la ida y lo tuvo en duda para el cotejo en la Bombonera. Finalmente no fue utilizado por el cuerpo técnico pese a estar a disposición. Quien sí se reivindicó completamente luego de algunos bajos niveles fue Eduardo Salvio. El Toto fue uno de los puntos más altos de Boca ante la Academia e incidió directamente en el resultado con su gol y el penal que fabricó para que Sebastián Villa anotara el de la clasificación.

Si se excluyen los goles del ecuatoriano Fidel Martínez en las fases eliminatorias de la actual edición de la Libertadores, Salvio es el máximo artillero del certamen junto a Rafael Santos Borré (River), con 6 gritos. Tras la ida en Avellaneda frente a Racing, se dio a conocer una situación personal que probablemente haya afectado mentalmente al ex Benfica: la modelo Magalí Aravena confirmó su separación tras 11 años. De los futbolistas más profesionales dentro del ámbito nacional, el extremo que desde que arribó a Argentina supo también sobrellevar la dura enfermedad que afronta su madre, dejó los temas personales de lado cuando se calzó los botines y cruzó el túnel de la Bombonera.

Tevez y Salvio, entre los que más rindieron en Boca pese a algunos temas personales (REUTERS/Juan Mabromata)

Por el protagonismo y peso que tuvieron a lo largo de los 90 minutos, los casos de Tevez y Salvio expusieron el juramento que el plantel xeneize se había hecho en los días previos a segundo duelo por los cuartos. Era el momento de dar la cara y mostrar de qué estaban hechos. El 10 y Carlos Izquierdoz, referente hace rato, fueron las voces cantantes dentro de un vestuario en el que retumbó la arenga y donde se empezó a dar vuelta la historia con Racing. Boca tachó la doble: fútbol y resiliencia. Tendrá Navidad y Año Nuevo para ensayar cómo levantar la Copa, con el Superclásico por el torneo local en medio. ¿Con el Superclásico continental en la final en el Maracaná de Río de Janeiro? Primero será el turno de dar la talla ante el Santos en San Pablo. Y obviamente ver qué pasa del otro lado de la llave.

SEGUÍ LEYENDO :

Con la clasificación de Boca, así se jugarán las semifinales de la Copa Libertadores

El llanto de impotencia del Pulpo González al salir lesionado cuando era una de las figuras en Boca-Racing

El condimento extra con el que Boca se apoyó para remontar la serie de Libertadores ante Racing

Tras llevar a Boca a las semifinales de la Copa Libertadores, Miguel Ángel Russo le marcó la cancha a River pensando en la fecha del Superclásico

Luego de la clasificación de Boca en la Libertadores, explotaron los memes por la eliminación de Racing con Beccacece como víctima

¿Hubo penal de Izquierdoz a Alcaraz? La gran polémica de la revancha entre Boca y Racing por la Libertadores