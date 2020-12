Zubeldía redobló la apuesta tras acusar de hincha de Boca al árbitro Penel y Beligoy lo advirtió

Zubeldía habló del arbitraje de Ariel Penel

A pesar de haber arrancado ganando en Rosario, resultado que lo metía en la Fase Campeonato de la Copa Diego Maradona, Lanús perdió con Newell’s 3-1 y quedó relegado a la Complementación junto a su rival de turno. Tras la acción, el árbitro Ariel Penel echó a un enfurecido Luis Zubeldía, quien reaccionó mal y lo acusó de ladrón e “hincha de Boca”. Antes de emprender el retorno a Buenos Aires, redobló la apuesta.

El entrenador del Grana se quejó en el primer tiempo por una infracción sancionada con amarilla de Matías Pérez a Maximiliano Rodríguez. Gritó en reiteradas ocasiones que el delantero de la Lepra había simulado y la Fiera lo insultó. Eso llevó a un cruce dialéctico entre los bancos de suplentes. A los pocos segundos del complemento, Pérez le cometió otra falta a Maxi y vio la segunda amarilla. Zubeldía protestó, pero se guardó la ira hasta el final.

“Me di cuenta que las dos las fabrica Maxi Rodríguez. Yo lo conozco por videos, todo, sé que las fabrica él. Un árbitro profesional que analiza el juego no puede comprar esas dos”, insistió Zubeldía ante varios micrófonos, incluso luego de bajar revoluciones. Y fue por más, pese a que las imágenes demostraron que las decisiones del juez fueron acertadas: “Que el partido lo termine definiendo el árbitro, eso es lo que más bronca me da. ¿Qué me dijo? No me interesa. Yo le dije lo que le tenía que decir y listo, ya se lo dije en la cara”.

el cruce de Luis Zubeldia con el árbitro Penel.

El que habló luego del encuentro fue Nicolás Russo, presidente granate, que justificó al entrenador en DirecTV: “Hay jugadas que marcan lo que no debe pasar, Maxi Rodríguez le manejó el partido al árbitro. En el primer tiempo Zubeldía le gritó que Maxi Rodríguez se tira en todas las jugadas. Maxi Rodríguez le gritó ‘cerrá el orto, la concha de tu madre’. ¿El árbitro qué hace? Para no echar a Maxi Rodríguez, se fue a sacarle amarilla a Zubeldía para llevarse la jugada para otro lado. Y a Maxi Rodríguez que insultó no le dijo nada”. Igualmente, entendió que la reacción del DT fue producto de la calentura del momento y espera porque pida disculpas.

Federico Beligoy, director nacional de arbitraje, también emitió su opinión en el programa radial Cómo te va (Radio Colonia): “De nuestro lado vemos muy mal lo que pasó con Zubeldía. Somos todos colegas dentro de la cancha. Esperemos que salga a pedir las disculpas que corresponden”. Independientemente del pedido de perdón público que aguardan las autoridades, al estratega de Lanús le cabería una importante sanción por haberse expresado de esa forma.

SEGUÍ LEYENDO :

Todo lo que hay que saber del sorteo de la fase final de la Copa Maradona: ¿Se viene el Superclásico entre Boca y River?

Con los partidos San Lorenzo-Aldosivi y Argentinos-Estudiantes se define la Zona 5 de la Copa Maradona: hora, TV y formaciones

La respuesta de Russo cuando le preguntaron por una posible final de Libertadores entre Boca y River