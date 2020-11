Hugo Porta, emocionado por el triunfo de Los Pumas ante los All Blacks: “Me siento en la piel de cada uno de los jugadores”

Hugo Porta en acción en un partido ante los All Blacks disputado en 1987 (Colorsport/Shutterstock)

En el que fue el debut del equipo argentino en el Tres Naciones que se lleva a cabo en Australia, Los Pumas se impusieron 25 a 15 frente a los All Blacks e hicieron historia al conseguir su primer triunfo contra los neozelandeses. Quien habló horas después de la resonante victoria fue Hugo Porta, quien compartió sus emociones en diálogo con TN.

“Estoy muy emocionado y contento. Es un día muy importante para el rugby argentino y me siento en la piel de cada uno de los jugadores porque deben estar muy orgullosos”, comentó el ex apertura que no siguió la acción en vivo pero sí en diferido sin saber el resultado final.

¿Dónde estuvieron las claves para llegar a la celebración? “Hoy pasó algo que no había pasado en los partidos anteriores que es en ese mano a mano. A pesar de ser un deporte de conjunto, Los Pumas hoy ganaron en todos los aspectos del juego. Le ganaron durante los 80 minutos, algo que no pasaba porque llegábamos a jugar 60 minutos al nivel que ellos proponían. Hoy fueron 80′ con una performance increíble de algunos jugadores”.

El ex apertura de Los Pumas se mostró conmovido por el histórico triunfo

Nicolás Sánchez fue el autor de todos los tantos del conjunto nacional en Sydney, superando la histórica marca de Porta quien en 1985 había convertido los 21 tantos de Los Pumas en el mejor resultado que había obtenido hasta aquí con el rival de turno (empate). “Estoy totalmente emocionado y contento porque Nico haya tenido la oportunidad de demostrar el gran jugador que es y haya podido aportar para el equipo los puntos en la que fue, sin dudas, una merecida victoria de Los Pumas”, sentenció.

Y añadió sobre el paralelismo con el actual apertura: “Es una coincidencia que hoy Nico marcara todos los puntos. Estoy contento porque sé que pasó situaciones difíciles y especialmente después del Mundial merecía tener una oportunidad. Creo que hoy la tuvo y la aprovechó en beneficio de todos. Seguro Nico va a atesorar este día como algo importante para él y todos los que lo queremos”.

Con la emoción a flor de piel y los ojos vidriosos, Porta completó: “Hay un legado en esta camiseta. Cuando alguien se la pone, tiene un sentimiento especial. Estos jugadores lo tienen, se han brindado, la entrega que tuvieron en el partido fue increíble. El juego del rugby lo que enseña es esto, sobreponernos a la adversidad, tener objetivos en común. Esto le hace muy bien a la Argentina y el rugby. Es la génesis de la solución de muchos problemas que tiene el deporte y que están en el juego. Esto es el rugby, que ha sido tan cuestionado muchísimas veces. Debe volver a las fuentes”.

El emblemático Puma Hugo Porta celebró la victoria contra los neozelandeses (Colorsport/Shutterstock)

El ex rugbier de 69 años opinó que el plus que tiene Argentina en este deporte está vinculado al espíritu de amateurismo que lleva cada jugador consigo pese a haberse convertido en profesional, por haber formado parte de alguno de los clubes nacionales: “Lo llevan en el ADN y eso es lo que hace diferente al rugby argentino”.

Consultado por si este será el primero de varios triunfos contra la potencia mundial, aseveró: “Si Los Pumas juegan con la determinación y la calidad de juego que mostraron hoy, está visto que son capaces de ganarle a cualquier equipo del mundo”.

