El doctor Luque dio un nuevo parte médico sobre Maradona: “Se le está bajando la sedación y la respuesta neurológica es buena”

Ya pasaron 72 horas de la operación por un hematoma en la cabeza que tuvo que sufrir Diego Armando Maradona. Este viernes, después de varios días de internación en la Clínica Olivos, el doctor Leopoldo Luque volvió a brindar detalles de cómo evoluciona el Diez tras la intervención quirúrgica.

En diálogo con los medios en la puerta del sanatorio de zona norte, Luque dijo: “La evolución neurológica es muy buena. Se le suministraron fármacos intravenosos. Se le está bajando la sedación y la respuesta neurológica es buena. El siguiente paso es pasar los fármacos por vía oral” .

“La idea es que se quede hasta que finalice este proceso. Varía según los pacientes. Uno estima que hasta el lunes, seguro. Ahí veremos su evolución. Hay que adaptarse día a día. Siempre es una decisión en conjunto con la terapia de la clínica”, agregó el médico que comenzó a hacerse cargo del cuidado de la salud de Maradona en los últimos tiempos.

Además, Luque destacó que el tratamiento de abstinencia a las adicciones de Maradona no se deben a recientes recaídas, sino que está relacionada a un proceso clínico histórico del actual entrenador de Gimnasia La Plata. “La abstinencia se debió al consumo que él tuvo durante toda su vida. No lo determinamos a una sustancia en particular. La catalogamos como eso. Un síndrome. Por eso lo tratamos. Diego no estaba muy de acuerdo, pero lo tratamos”, advirtió.

Por último, el doctor a cargo de la recuperación del ex jugador campeón del mundo con la Selección en México 86, se refirió al valor que tiene para Maradona que todos sus allegados estén de acuerdo con el tratamiento a seguir para con el personaje que cumplió hace pocos días los 60 años. “Notamos una alineación. Todos empezamos a tirar para el mismo lado. Eso hay que destacarlo. Todo el entorno de Diego está de acuerdo en que hay que darle lo mejor. Todos queremos que Diego mejore”, concluyó Luque.

Leopoldo Luque y el doctor Cahe, que se acercó para seguir de cerca el estado de salud de Diego Maradona

Antes de la palabra del actual doctor de Maradona, el que volvió a hablar fue Alfredo Cahe, el hombre que cuidó la salud de Diego durante décadas y en los momentos más críticos de su vida. “Está durmiendo, descansó bien. Todo los parámetros están bien”, dijo el médico que ayudó a combatir la larga adicción a las drogas que sufrió el Diez.

Y agregó: “Está sedado. Por cuánto tiempo no puedo decirlo ahora, mientras más siga en un lugar así, mejor para él. Está bien, descansando, sereno. Todavía no podemos decir milagro, pero va muy bien. Por supuesto que va a salir mejor que lo que ingresó. Está con acompañantes terapéuticos, con psiquiatras y psicólogo”.

