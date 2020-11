Sergio Hernández dejó la selección argentina para dirigir en el básquet español (REUTERS/Jason Lee)

Lo que en las últimas horas había circulado como una posibilidad, se hizo oficial. Sergio Hernández dejó de ser el entrenador de la selección argentina de básquet y continuará su carrera de entrenador en una de las mejores ligas de Europa: se transformó en el nuevo DT del Zaragoza de la ACB de España y tomará las riendas del equipo con la temporada en curso.

“Primero quiero agradecer a la CABB, que me facilitó las cosas para que yo pueda cumplir este objetivo de dirigir en un equipo importante de Europa. Aclaro que no me voy porque no esté confirme ni porque me parezca poco el desafío de la Selección, sino porque la Liga ACB tiene un reglamento, desde hace muchos años, que prohíbe que un entrenador tenga dos cargos a la vez. Esto no significa que, a futuro, yo pueda volver a ocupar el puesto en la Selección...”, mencionó Oveja en un comunicado que difundió la Confederación Argentina en su sitio oficial.

“Hace muchos años que estoy esperando entrar en una de las mejores ligas del mundo, como es la ACB, y en este caso es Zaragoza, un club histórico, con mucha cultura deportiva, en una ciudad basquetbolera, con un interesante proyecto deportivo y una plantilla muy valiosa. Un combo de cosas que esperaba hace tiempo y se dio justo ahora. Me duele en el alma dejar la Selección, pero es una oportunidad muy buena. Una vez terminado el contrato, decidiré los pasos a seguir...”, agregó Hernández, que viene de conducir a la Selección a lograr un histórico subcampeonato mundial el año pasado en China.

Más allá del alejamiento de Oveja al frente de la Selección, la entidad que preside Fabián Borro confirmó que será el resto del actual cuerpo técnico de la Selección el que se hará cargo de conducir al equipo en las ventanas clasificatorias para la próxima AmeriCup que se jugarán en noviembre y en febrero del 2021. “No es momento de modificar nada”, indicó el titular la CABB.

Oveja se hará cargo del Casademont Zaragoza de la liga ACB de España

“No hay dudas que Sergio está en el mejor momento de su carrera y que éste era su gran anhelo que nosotros quisimos ayudar a concretar. Por eso nos produce felicidad que pueda cumplir el sueño y de esta manera prestigie a todo nuestro básquet en el máximo nivel mundial. No es sencillo dirigir en Europa y menos aún en la ACB, la mejor liga de ese continente y en un club emblemático en el cual, por caso, dirigió León Najnudel. Nos ponemos felices por él y esperamos que su regreso sea pronto, ojalá para dirigir los Juegos Olímpicos de Tokio ”, agregó Borro.

En relación al futuro de Sergio Hernández y su posibilidad de volver a manejar el seleccionado para dirigirlo en los próximos Juegos Olímpicos, es importante remarcar que la intención de ambas partes es que Oveja esté sentado en el banco para Tokio 2020. Pero frente a la reglamentación que impulsa la liga ACB, de que un entrenador no puede dirigir teniendo otro contrato vigente, fue que el DT bahiense eligió dar un paso al costado y tener una nueva experiencia en el baloncesto de Europa.

Noticia en desarrollo...

