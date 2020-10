Polémica en Lanús-Boca: el gol de Pepe Sand debió ser anulado por mano

La polémica en el gol de Sand para Lanús

El primer tiempo entre Boca y Lanús tuvo tanta intensidad en el juego, como polémica. Carlos Tevez había puesto adelante en el marcador al visitante en el Estadio Néstor Díaz Pérez Ciudad de Lanús, pero cuando promediaba la etapa inicial llegó el empate del local por intermedio de su goleador, José Sand.

A los 23 minutos, Alexander Bernabei se hizo cargo de un córner desde el sector derecho del campo de juego y el envío que cayó al área fue desviado por Pedro De la Vega. Allí apareció el Pepe, quien peleando la posición Carlos Zambrano logró anticiparse para anotar el 1-1.

Rápidamente, el defensor peruano protestó por una infracción: aseguraba que el delantero de 40 años había tocado la pelota con la mano.

La repetición no dejó lugar a dudas: la regla dice que no se puede anotar un gol si se utiliza la mano, sin importar si el movimiento fue accidental o no. El juez Fernando Rapallini, que estaba posicionado bien cerca de la jugada, debió anular el tanto. La regla, en este caso, es taxativa e inhabilita a lograr un gol con la mano o el brazo independientemente de la ubicación. Al mismo tiempo, el atacante del Granate debió ser amonestado.

Previo a esta jugada, Rapallini ya había tenido un error sensible en el encuentro: Nicolas Thaller debió ser expulsado a los 21 minutos por doble amarilla tras una falta sobre Ábila en la mitad de la cancha. El defensor de Lanús había visto la amonestación a los 18 minutos y esta falta debió significarle la cartulina roja.

