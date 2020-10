“Fui, soy y siempre seré peronista”: el mensaje de Diego Maradona en el Día de la Lealtad

Diego Maradona envío su mensaje por el Día de la Lealtad (EFE/ Demian Alday Estévez/Archivo)

Diego Armando Maradona sumó su voz a los mensajes por el Día de la Lealtad, la fecha en la que se conmemora en la Argentina el nacimiento del peronismo como movimiento político. El entrenador de Gimnasia La Plata escribió un emotivo posteo en sus redes en el que no solo ratificó su orientación partidaria, sino que también recordó a sus padres y envió su apoyo al presidente Alberto Fernández y sus funcionarios.

“Mi viejo fue peronista, mi vieja adoraba a Evita, y yo fui, soy, y seré SIEMPRE peronista. Y esto no debería ser un problema. El problema es la intolerancia que nos plantaron. Por eso, feliz Día de la Lealtad peronista”, escribió en un tramo de la carta el Diez. Al escrito lo acompañó con una foto suya de hace algunos años, junto a una bandera argentina.

La carta -que en muy pocos minutos cosechó decenas de miles de Me Gusta y una enorme cantidad de comentarios- comienza con un análisis respecto de las ideas políticas que Maradona sostiene que sus detractores le han atribuido a lo largo de los años. “Los que no me quieren, repiten una y mil veces que yo apoyé a todos los partidos políticos que gobernaron en la Argentina. Dicen que yo fui peronista, que fui radical, que fui neoliberal. Y, en realidad, al que yo apoyé SIEMPRE fue a mi país, sin importar quien gobernara. Yo no fui a golpearles la puerta, y a pedirles una foto, fueron ellos los que me invitaron”, recalcó.

Para el cierre, reiteró su apoyo al gobierno que encabezan el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner y sumó otros nombres como los del ministro de Economía, Martín Guzmán, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff, y el ministro de Salud, Ginés González García. “Los banco a morir", les dijo, y concluyó: “Y seamos tolerantes, argentinos. Mantengamos la pasión por nuestras convicciones, sean las que sean, pero con RESPETO”.

Maradona nunca ha ocultado sus simpatías políticas, algo que le ha valido elogios y críticas a lo largo de su carrera. Tan solo hace unos días mantuvo un enfrentamiento público con el presidente de la Nación Mauricio Macri, quien trazó un paralelismo entre la figura del Diez y la de Cristina Kirchner. En diálogo con Todo Noticias, Macri aseguró que él decidió prescindir del ex futbolista cuando era presidente de Boca. “Tuve que hace algo durísimo porque también era mi ídolo, el ídolo de todos los argentinos. Fue sacar a Diego Maradona de Boca y de ahí se construyó. El peronismo está ante el mismo desafío: lograr separarse con Cristina de Kirchner. ¿Si la comparo con Maradona? En la irracionalidad, no en el talento”, dijo el ex mandatario.

Esto causó una fuerte respuesta por parte del DT de Gimnasia en las redes. “Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este gobierno. Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este gobierno no es de Alberto y Cristina. Es de todos. Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos. Y a vos Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y no le hice mal a nadie. Pero por más bombas de humo que tires, vos sabés que tus decisiones le cagaron la vida a dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido. Ya lo dijo tu padre...”.

Hace algunos días el DT de Gimnasia se enfrentó con el ex presidente Mauricio Macri (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni /Archivo)

El escrito completo de Maradona por el Día de la Lealtad:

“Los que no me quieren, repiten una y mil veces que yo apoyé a todos los partidos políticos que gobernaron en la Argentina. Dicen que yo fui peronista, que fui radical, que fui neoliberal. Y, en realidad, al que yo apoyé SIEMPRE fue a mi país, sin importar quien gobernara. Yo no fui a golpearles la puerta, y a pedirles una foto, fueron ellos los que me invitaron. Mi viejo fue peronista, mi vieja adoraba a Evita, y yo fui, soy, y seré SIEMPRE peronista. Y esto no debería ser un problema. El problema es la intolerancia que nos plantaron. Por eso, Feliz Día de la Lealtad Peronista. Todo mi apoyo a Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Martín Guzmán, Axel Kiciloff y Ginés González García, los banco a morir. Y seamos tolerantes, argentinos. Mantengamos la pasión por nuestras convicciones, sean las que sean, pero con RESPETO”.

