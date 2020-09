La sorpresiva respuesta de Luis Suárez cuando le preguntaron si había recibido una oferta del fútbol argentino

Luis Suárez en una foto que compartió tiempo atrás con Bernardo Romeo: "Un ídolo de chiquito", escribió por entonces

La tensión en la cara de Luis Suárez ante el comienzo de cada pregunta de golpe desapareció y se convirtió en una brillante sonrisas. En plena despedida del Barcelona, a horas de sus primeros pasos en el Atlético de Madrid, recibió una pregunta que no esperaba: “¿Te llegó algún mensajito por parte de San Lorenzo desde el fútbol argentino?”.

El Pistolero entendió el gesto cómplice de la pregunta. El presidente del Ciclón, Marcelo Tinelli, había advertido que esperaba “medio guiño” del uruguayo para llamarlo y presentarle una oferta. ¿El motivo? Lucho había dicho en 2019 que de chico seguía a San Lorenzo en Argentina.

“De San Lorenzo no me llegó nada. Lo vi en su momento, cuando se dijo todo lo vi, me dijeron. Pero expresamente no me llegó nada, así que una lástima...”, respondió entre sonrisas y de manera escueta ante la consulta de periodista de TyC Sports que estuvo presente en la conferencia virtual que llevó adelante el Blaugrana para despedir a una de sus leyendas.

Toda esta novela entre Lucho y el fútbol argentino se inició hace un año atrás cuando en una entrevista con Fox Sports reconoció su cariño por el Ciclón: “Siempre dije desde chico que agarré la época en la que San Lorenzo ganaba todo. Estaba el Beto Acosta, Bernardo Romeo, Romagnoli, Pipa Estévez, me veía toda esa generación cuando era chico y era lo que me gustaba. Desde Uruguay miraba a San Lorenzo y me gustaba mucho. Imitaba al Beto Acosta mucho. Lo mirábamos mucho".

Cuando todavía no se había desatado la crisis en el club catalán que decantó en la partida de Suárez, Romeo –ex manager del Ciclón– reconoció que Tinelli tenía entre sus sueños seducir al goleador charrúa de 33 años: “El fútbol argentino es muy competitivo y siempre están estas posibilidades. Además Uruguay está cerca y habrá que esperar. Sé que Tienelli lo tiene como una posibilidad pero vamos a ver con el tiempo qué pasa”.

Meses más tarde, con el hecho consumado de que Ronald Koeman no lo tendría en cuenta, la máxima autoridad del club argentino tiró otro anzuelo en la prensa catalana, en declaraciones con Mundo Deportivo. “Acá a Luis lo amamos. Tiene las puertas abiertas ya. Medio guiño que nos haga y lo vamos a buscar. Ojalá que pueda seguir en el Barcelona, que es uno de los mejores clubes del mundo. ¡Qué mejor que tener al mejor número 9! Pero por lo que leo y escucho, parece muy difícil. Y si no hay forma, en San Lorenzo estaríamos encantado de tenerlo, por supuesto", avisó el directivo, líder de la nueva Liga Profesional de fútbol en Argentina

