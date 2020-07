El jugador que Russo quería tener en cuenta en Boca y se fue libre: su carta de despedida

Miguel Ángel Russo sufrió otra baja en el plantel xeneize (FotoBaires)

El plantel de Boca está sufriendo altas y bajas. Si bien los cañones de Juan Román Riquelme están apuntados al chileno Mauricio Isla como refuerzo, hay varios futbolistas de renombre que volverán tras los préstamos en otros equipos (Agustín Rossi, Gonzalo Maroni, Mateo Retegui y Walter Bou, entre otros). Otros, por el contrario, atravesaron la puerta de salida. Al margen de Marcos Díaz y Junior Alonso, el tercero en este aspecto fue Nahuel Molina.

El lateral derecho que estuvo separado del plantel durante todo este primer semestre de 2020 terminó ayer su vínculo con la institución que lo vio debutar como profesional y tiene destino europeo. Miguel Ángel Russo pretendía retenerlo pero las diferencias económicas con el Consejo de Fútbol para la renovación de su contrato fueron insalvables.

A través de las redes sociales, el cordobés de 22 años se despidió: “Lo viví primero en las tribunas, después como alcanza pelotas y también estando en el túnel antes de salir a jugar, sentir como se te mueve el piso y que parezca que se viene todo abajo, son sensaciones que no se pueden explicar y que voy a llevar siempre en mi corazón. Hoy me toca despedirme después de 8 años de este gran club del cual me llevo muchísimos recuerdos, solo me queda agradecer a la gente de la pensión que hicieron que estar lejos de mi familia fuera más fácil, todos los entrenadores, profes, compañeros que tuve a lo largo de estos años y a cada colaborador que trabaja día a día por este club. SIMPLEMENTE GRACIAS”.

El mensaje de despedida de Nahuel Molina en su cuenta de Instaagram

Según pudo averiguar Infobae, el destino del defensor que también vistió las camisetas de Defensa y Justicia y Rosario Central estará en Italia: Udinese acelera las gestiones para contar con sus servicios. Recibió sondeos desde España (Sevilla), Turquía (Besiktas y Fenerbahçe) y Alemania.

Boca no se quedará con las manos vacías porque tendrá una compensación por haberlo formado en sus divisiones inferiores: el club de la Ribera embolsará aproximadamente 600 mil euros.

Dentro del plantel Russo dispone de varios laterales derechos e incluso el chileno Isla podría sumarse como alternativa para ese sector. Hasta ahora el titular es Julio Buffarini pero también figuran Leonardo Jara y Marcelo Weigandt.

