Algunos de los desafíos del defensor platense se basan en la responsabilidad de marcar a figuras de la talla de Lionel Messi, Gareth Bale, Antoine Griezmann, Luis Suárez y Karim Benzema, entre otras estrellas. Pero también se anima a implementar nuevos aspectos, como la vez que se tiñó el pelo de rubio en una jornada de aburrimiento. “Me preguntó si se lo podía hacer y le di el ok. Como íbamos a estar un tiempo largo sin vernos, le dije que vaya para adelante”, advirtió entre risas su pareja, quien intentó persuadirlo para que se incorporara al equipo de sus amores: “Estuvo cerca de ir a Racing. Yo lo quise convencer y lo pensó bastante, pero me dijo que no era el momento. Tal vez en el futuro me dé el gusto”, señaló.