“No, limpia las canaletas no, que me agarraron las avispas... Dejá. ¡Me tiré de la escalera! Maxi, me tuve que tirar de la escalera, me fui corriendo y me gritaba Federica. Le digo, correte. Y me tiré al agua, a la pileta. Fría, helada el agua", contó mientras sus compañeros se reían de lo ocurrido.