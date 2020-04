“Lo que está pasando con el coronavirus me parece terrible; que muera tanta gente. A veces lo charlo con mis compañeros de 4° grado del colegio (Martín Buber) a través del chat, y a todos nos molesta no poder salir. A mí, particularmente, lo que menos me gusta es que no pueda jugar mis torneos”, dijo Schnaider, tricampeón argentino de ajedrez Sub 8 y ganador del campeonato sudamericano de esa categoría, en diciembre último.