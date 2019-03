"Es cierto, no vivimos mal porque trabajamos los dos, pero no nos sobra el dinero. Si me pongo a pensar en los gastos de cada viaje al exterior sumado al lucro cesante de no poder atender mi negocio, el resultado causa espantos. Este año será muy bravo, en julio hay un viaje al Panamericano en Ecuador y al regreso, en agosto, comienza el Mundial Sub 8 en China. ¿Sabés el gasto de movilidad que se nos viene?", suelta Ram.