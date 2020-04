—La droga. Y lo sacó. Ahora lo puedo contar. Pero me dio mucha vergüenza siempre. Yo me enteré cuando jugaba en Boca. Mi hermano me volvía loco. “Papá hace esto”. “Papá hace lo otro”, me decía. Yo me hacía el boludo. Estaba en plena competencia, en el club que había soñado jugar. En ese momento sentía que no podía detenerme a ver qué pasaba. No me daba la cabeza. Encima yo soy el hermano mayor... Ahí pasó que mi viejo empezó a perder los trabajos. “Reducción de personal”, era el argumento. Mentira. Después te das cuenta por qué caía siempre él... De pronto estaba en mi casa y al rato manejaba un remís. Fuerte. Me acuerdo que cuando me enteré me dio mucho pudor. Fuimos a algunos lugares de recuperación. Lo tuvimos que internar. A veces iba a reuniones grupales y cuando me veían, yo no sabía dónde meterme. No podía hablarlo tampoco. Hoy soy feliz de contarlo porque es un testimonio vivo el de mi viejo.