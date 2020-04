“Ahora tenés que divertirte, hacer compañeros. No es importante ganar o perder hoy” , le dijo Heinze a un niño que estaba llorando por la derrota. Y encaró a otro que se había quejado por la actuación del juez del partido: “¿Qué pasó con el árbitro? ¿Lo echó? ¿Por qué no me contestó enseguida si está bien o mal (que lo hayan echado)? ¿Porque perdió y no le cobró un foul o cobró mal el árbitro? ¿Le ganó el partido el árbitro? ¿Usted cree que el árbitro lo hizo a propósito? ¿Sí? Es una persona igual que vos. ¿Vos siempre hiciste cosas buenas? ¿Nunca te equivocaste? ¿Y si se equivocó el árbitro? ¿No lo pensaste? Capaz que se equivocó. Si vos también te equivocaste en algún pase, ¿o no? También se puede equivocar el árbitro, si es un ser humano. Pero no tenés que reaccionar así”.