El ex jugador, que ahora pasa sus horas haciendo cursos de “negocios en el deporte” y jugando al fútbol con sus amigos, recordó un accidente que sufrió cuando tenía 18 años que casi acaba con su carrera: “Tuve un accidente en una pileta, me golpeé la cabeza y me rompí el cuello al chocar con el fondo. Fui al hospital y el médico me dijo ‘te sientes bien?’ y dije ‘sí, estoy bien’. Le pregunté cuándo podía jugar de nuevo y me dijo, ‘Ricardo tómalo con calma, no es un día para hacer esta pregunta, es un día para agradecer, porque en a mayoría de estos casos, las personas no vuelven a caminar’. En ese momento me dí cuenta que tan peligroso fue ese accidente”.