¿Cómo fue la primera comunicación con Riquelme antes de convertirse en entrenador xeneize? En diálogo con Cómo te va (Radio Del Plata) dijo: “No lo sabía casi nadie. Todo el mundo tiene ansiedad y está bien. Pero no difiere de nada la charla de fútbol, hablamos como antes cuando él era jugador y ahora que es dirigente. Él sabía lo que quería y yo también. No era un momento simple de Boca tampoco, los primeros días después de asumir no fueron simples. Pero los que conocemos Boca sabemos cuáles son las normas, es tácito, no lo decimos pero flota en el aire”.