En diálogo con el programa Cómo te va de Radio Del Plata, el paraguayo admitió que su publicación fue premeditada y explicó: “Desde ayer estaba pensando en eso y dije ‘si hoy a la mañana me levanto y encuentro otro video de estos, voy a decir que estoy cansado’. No sé qué hacen con el papel higiénico. Si vas a los supermercados ves que en algunos lugares hay escasez. No entiendo si lo usan sólo para hacer estos jueguitos... Es increíble”.