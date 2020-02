“Uno lucha tanto. Tantas veces me vi fuera de este deporte. No lo disfrutaba. No te alcanza el dinero. No podía salir de los Futures. En Challengers recién me pude mantener económicamente. Estuve muchas veces fuera del tenis y esto es inimaginable para mí. Ser tenista es ser Top 100. Nos criamos de esa forma. Esta semana me permite tener un equipo de trabajo, por ejemplo”, declaró al sitio oficial de la ATP tras la victoria. “¡Por favor, no quiero que me despierten que esto sigue!”, pidió.