“El apoyo del público ha sido fundamental. He pasado muchos nervios y solo pensaba en meter la siguiente pelota y ser agresivo con mi derecha. Soy consciente de la situación en la que me encuentro, pero pienso que ganar un partido puede ser un verdadero punto de inflexión en mi trayectoria. Mi tenis suele ir creciendo en los torneos. Me gustaría hacer algo importante aquí”, señaló quien consiguió levantar un match point en contra ante Albot y en la siguiente fase de Delray Beach se topará contra su compatriota Steve Johnson, quien en el 2016 lo acompañó para conquistar la medalla de bronce en el torneo de dobles de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.