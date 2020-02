En la ceremonia participó desde el escenario como copresentador el español Marc Gené, piloto de pruebas de Ferrari. Uniéndose después, los dos pilotos oficiales: el alemán Sebastian Vettel y el monegasco Charles Leclerc. El alemán se pronunció al respecto: “Más rojo, eso me gusta”. Los conductores tienen como prioridad lograr un campeonato de constructores que no alcanza desde 2008 y hacerse con el de pilotos, el cual la casa italiana no logra desde que el finlandés Kimi Raikkonen lo obtuvo en 2007.